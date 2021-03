Aftenblad-ekspert Bjarne Berntsen: Boikott av Qatar-VM er ikke den rette løsningen

BAKGRUNN: Men mine erfaringer fra besøket i Qatar var skremmende, skriver Bjarne Berntsen.

Dette bildet er tatt i 2016 da Qatar var i full gang med å bygge stadionene til fotball-VM i 2022. Det var det samme året Bjarne Berntsen besøkte anleggene. Foto: Aabech,Magnus / NTB

Fotball-VM i 2022 er bare et nytt stort internasjonalt mesterskap som er tildelt Qatar siden 2014.

Det er liten tvil om at tildelingen av Fotball-VM 2022 til Qatar kom meget overraskende på hele den internasjonale fotballfamilien. Ingen hadde ventet at VM i 2022 skulle tildeles samtidig som VM i 2018, det hadde aldri skjedd tildligere i FIFA sin historie at de hadde gått ut med arrangører av to VM på samme dag.