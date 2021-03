Patrick Thoresen vil ha klar beskjed nå - usikker på VM

Patrick Thoresen (37) er lei av å vente på svar om eliteserien i ishockey vil bli gitt klarsignal for gjenåpning - og usikker på om han orker å bare trene enda to og en halv måneder til frem til VM i mai.

ARBEIDSLEDIG: Storhamar-kaptein Patrick Thoresen har som alle de andre spillerne i den norske toppserien i ishockey ikke fått lov til å spille kamper siden 8. januar. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det er flere som ønsker det. En klar tilbakemelding om vi får spille eller ikke spille. Pang, pang, enkelt og greit. Jeg vil helst få beskjed om at vi får lov fra april og kan spille sluttspill da. Eller «nå er det ferdig», og så kan vi begynne på nytt igjen i august, svarer landslagsveteranen, eliteseriens beste spiller og serieleder Storhamars kaptein på spørsmål om restart av toppserien.

8. januar ble den stanset etter et smitteutbrudd i flere lag. Det var toppserielagene selv og ishockeyforbundet som bestemte det. Siden har regjeringen, Norges idrettsforbund og helsemyndighetene - ved flere anledninger - bestemt at Fjordkraft-ligaen på grunn av smittetrykket ikke skal få spille seriekamper igjen.

Regjeringen lovet for stund siden en ny vurdering i midten av mars når det gjelder seriespill for toppidretten. Altså kommende uke. I mellomtiden har Norges fotballforbund bestemt seg for å utsette eliteserieåpningen for sesongen 2021 en måned, fra 5. april til begynnelsen av mai.

Det har svekket ishockeyens tro på at de vil få lov til å sette i gang igjen inneværende måned. Håpet nå er avvikling av NM-sluttspill og kvalifiseringskamper for Fjordkraft-ligaen i april måned. Fra 21. mai til 6. juni skal ishockeylandslaget spille VM i Riga.

– Vi har fått oss en på tygga hele tiden. Vi har trodd på gjenåpning «om to uker», deretter «om to uker» og så videre. Det er ålreit å trene, men mentalt tungt ikke å ha en konkret dato å forholde seg til. Jeg de som bestemmer i landet kan komme med en konkret beskjed. Den kan godt være: «Nå er det ferdig.» Slik at vi kan slå en strek og forberede oss til neste sesong, gjentar Patrick Thoresen.

Den mangeårige utenlandsproffen mener at han har trent mot - og har hatt - en formtopp to ganger de siste tre månedene, uten at det har kommet ham til gode i kamper mot motstandere i Fjordkraft-ligaen.

Alle andre ligaer i Europa - med unntak av Storbritannias - har vært i gang siden før jul.

– Selv for en ringrev som meg, er det vanskelig å mentalt forberede seg for å yte hundre prosent til hver trening, sier Patrick Thoresen.

Tobarnsfaren tilføyer at det er «gøy» å ha anledning til å komme på trening med Hamar-klubben Storhamar. Bare det å møte andre, sosialisere og kjenne på samholdet, kjennes livgivende.

– Hva med VM for din del?

– Jeg vet ikke. Jeg føler meg ikke sikker. Vi har en konfirmant i hus. Fabian (14) skal konfirmeres 15. mai. Den konfirmasjonen skal jeg være med på. Vi får bare se. Jeg regner med at det vil være karantenebestemmelser i forbindelse med VM. Foreløpig er ikke det noe jeg har tenkt særlig over, svarer Patrick Thoresen.

– Men jeg kjenner at det vil være tøft å trene to og en halv måned til, etter allerede å ha trent i tre måneder, tilføyer han.