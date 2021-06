Alarmerende koronatall fra idretten: – Det er skummelt

GARDERMOEN (VG) Sandvolleyballstjerne Christian Sørum (25) tror det hadde vært vanskelig å komme tilbake om idretten hadde stoppet opp da han var ung. Tall om frafall fra Norges Idrettsforbund vekker oppsikt.

PÅ TUR: Anders Mol (til venstre) og Christian Sørum utenfor Gardermoen før avreise til Russland og Tsjekkia. Foto: Jil Yngland / VG

7. juni 2021 07:08 Sist oppdatert i dag 11:08

– Det er skummelt. Jeg har hørt om flere som er umotiverte og som ikke har noe å se frem til. Det er utrolig synd, sier sandvolleyballspiller Anders Mol til VG.

Han og makker Christian Sørum er bekymret for frafallet i idretten som følge av coronapandemien. VG møter de to på Gardermoen på vei til helgens turnering i tsjekkiske Ostrava, hvor de ble slått ut i åttedelsfinalen.

– Vi er så heldige at vi har kommet så langt at dette er vår jobb. Om ting hadde stoppet opp da vi var små, hadde det vært vanskelig å komme i gang igjen. Det er jo en vane og du får ikke muligheten til å trene. Du har kanskje ikke det samme nivået inne lenger og flere kompiser har kanskje funnet andre interesser, sier Sørum.

Onsdag opplyste Norges Idrettsforbund (NIF) i en pressemelding at norsk idrett mistet rundt 185.000 medlemskap i løpet av 2020. Det er en nedgang på 9,6 prosent. Idrettspresident Berit Kjøll omtaler tallene som alarmerende.

PÅ REISE: Christian Sørum på Gardermoen før avreise til Russland og Tsjekkia. Foto: Jil Yngland / VG

Mol og Sørum har vært verdens beste sandvolleyballpar siden august 2018, og har vist at det er mulig til tross for at man bor i Norge. Nå håper de unge og håpefulle i alle idretter klarer å være tålmodige.

– Det viktigste for oss da vi var 15–16 var jo å spille NM, regionsmesterskap og småturneringer. At alt det nå er stengt eller utsatt og uvissheten må være utrolig frustrerende for ungdom som bare har lyst til å spille og leke seg. Jeg vil bare oppfordre alle til å lage lokale turneringer og at alle klubber er flinke til å lage et opplegg for barna i sin klubb, sier Mol.

– Jeg håper barn og ungdom er tålmodige med tanke på nivået de kanskje har når de er tilbake igjen. Det skal jo mye til for at de er blitt bedre i løpet av denne perioden. Jeg håper de klarer å akseptere at de er der de er, men nivået vil komme tilbake. Jeg håper bare ikke de blir demotiverte og tenker de er blitt «dårlige», fortsetter han.

Breddeidretten ligger inne i fase tre av gjenåpningen, der 17. juni er utpekt som dato.

– Man må huske på hvorfor man begynte med idrett. Det er jo fordi det er gøy. Og det å finne tilbake til den gløden tror jeg er viktig. Når det åpner tror jeg det er viktig å få med venner. Hvis noen har falt av, inviter dem, sier Sørum.

Mol og Sørum selv har også vært hardt rammet av coronapandemien. Da de spilte sin første turnering på verdensserien igjen i Mexico i slutten av april, hadde de ikke spilt en World Tour-turnering på 19 måneder.

Nå understreker de at de setter pris på hvor heldige de er som igjen får lov til å reise rundt. De er favoritter når OL-gullet skal deles ut i Tokyo til sommeren.

– Vi er veldig takknemlige for at det internasjonale forbundet endelig har satt opp noen turneringer for oss og gitt oss jobben tilbake. Vi hadde ikke jobb på nesten to år. Det er godt å være tilbake i sving igjen. Vi har vært permitterte i lang tid, sier Mol.

Under sommerens mesterskap håper de å inspirere de som har måttet vente lenge på å komme i gang med idrett igjen. Sørum synes det er «litt rart» å tenke på at mesterskapet endelig skal arrangeres.

– Men vi gleder oss ekstremt, sier han.

– For bare et par år siden drømte vi om å bare få delta i OL. Nå er det en realitet. Vi har muligheten til å ta det gullet og da må selvfølgelig målsettingen være å gjøre Norge stolte og klare det, sier Mol.