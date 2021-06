Ute etter nervedrama: – Motstanderen var taktisk smart

Casper Ruuds drøm om å komme videre til fjerde runde i French Open endte i knas.

En lang og tøff kamp over fem sendt endte med hjemreisebillett fra French Open. Christian Ruud endte i tredje runde for tredje år på rad. Foto: Michel Euler / AP

6 minutter siden

PARIS. Casper Ruud – Davidovich Fokina 3–2: (6–7, 6–2, 6–7, 6–0, 5–7).

Casper Ruud opplevde sitt livs thrillerkamp på dette nivået. Da den var over, var det motstanderen som kunne synke ned på knærne i grusen og juble uhemmet.

Kampen ble høydramatisk og varte i fem og en halv time. De fem settene sugde ut kreftene av de to spillerne, som kjempet om å få komme til neste kamp søndag.

– Kampen vippet frem og tilbake hel tiden. Fokina løftet seg og var god på de viktigste poengene her. Det kunne vært 2–0 for Casper allerede i starten, for han hadde en settball i ett, sier Christer Francke. Han er ekspertkommentator i Eurosport.

– Tennis er så små marginer. Det var overraskende at Fokina startet så bra i tredje sett, slik at han plutselig var på full gass igjen.

Neste generasjons spillere

Kampen, som man nesten fryktet ville bli utsatt på grunn av høljregnet tidlig på morgenen, inkludert lyn og torden, kom i gang, men ble utsatt i tredje sett. Da hadde spillerne vunnet ett sett hver. Stillingen var 6–6.

I pausen ble det anledning til en prat med trener og pappa Christian Ruud.

Så var det å ta opp igjen der motstander Alejandro Davidovich Fokina var på hugget. Han blir sett på som et stjerneskudd fra Spania, er 21 år og ranket som nummer 46 i verden.

Sånn ser en vinner ut: Alejandro Davidovich Fokina. Foto: BENOIT TESSIER / X07241

De man venter på

Unggutten tilhører, akkurat som Ruud, den generasjonen som «alle» venter skal overta når de største stjernene gir seg: Rafael Nadal, Roger Federer og verdensener Novak Djokovic. De er opp i 30-årene, Federer nesten 40.

22 år gamle Ruud og den ett år yngre Fokina hadde møtt hverandre én gang tidligere, i Next Gen-finalen i 2019. Nå fikk nordmannen det tyngre, selv om han visste at spanjolen er en sterk spiller.

Tidlig i kampen ble håndkleet brukt hyppig for å tørke bort svetten som ilte, Gradstokken vippet over 20 grader, drakten limte seg til kroppen. Et vått håndtak er det verste. Fokina så mest kjørt ut, men skinnet bedro. Han vant 1. sett som varte i én time og 20 minutter.

Mental utfordring

Det høljregnet på morgenen, fullt av lyn og torden. Kampen kom i gang, men fikk en pause på vel 30 minutter på grunn av regn.

– Det kan være krevende. Jeg har selv opplevd å tape en kamp som jeg ledet og da det gjensto to poeng, sier Amy Jönsson Raaholt.

Hun har vært Norges beste spiller på kvinnesiden, med 19 NM-titler. Nå skyndte 53-åringen seg hjem fra egen trening for å kunne følge avslutningen.

– Når Casper Ruud er i aksjon er det et høydepunkt på dagen, sier hun.

Men det ble likevel en nedtur for henne og alle ivrige fans der hjemme. Sjansen var så stor i år for avansement. Ruud var på den riktige siden av tablået, men skulle komme til å møte en spanjol som hadde mye kraft.

Og før det endelige var over, lå han på ryggen i grusen, og var helt rød på baksiden. Han reiste seg, men ikke i kampen som til slutt ble en marerittavslutning for dem som så på. Spanjolen hadde flest fans, et par nordmenn hadde et norsk flagg på knærne. Det hjalp ikke. Fokina sørget for den avgjørende ballen.

– Hans far er tidligere bokser, og han kom med en voldsom energi på slutten, sier Francke.

Fokina vant rett og slett de viktigste gamene, poengene og settene.