Molde ender høyere på tabellen etter håndballstopp

MHK spiller ikke flere kamper denne sesongen.

Molde-spillerne fikk en svært kort sesong. Siste seriekamp ble spilt i november. Nå er sesongen avsluttet. Foto: Kjell Langmyren

På et digitalt møte for eliteserieklubbene mandag opplyste Norges Håndballforbund at det spilles maksimalt én eliteseriekamp til denne sesongen.

Det har vært stopp i seriespillet i håndball i flere måneder, men forbundet hadde likevel et håp om å få fullført enkel serie. Nå skrotes denne planen på grunn av de gjeldende koronarestriksjonene.