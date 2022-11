Fyllingsdalen-treneren mener opprykksdrømmen er knust

Fyllingsdalen-treneren mener opprykksdrømmen nesten er knust, til tross for at det skal noe sensasjonelt til for at lillatrøyene ikke rykker opp.

Fyllingsdalen spilte uavgjort i den viktige opprykkskampen mot Odd.

5. nov. 2022 14:48 Sist oppdatert nå nettopp

Det var en merkelig stemning på Varden Amfi da dommeren blåste av oppgjøret mellom Fyllingsdalen og Odd, som endte 1–1.

Spillere fra begge lag så enten skuffet eller opprørte ut, da begge lagene er usikker på hvor drømmen deres om opprykk står etter denne kampen.