Ruuds Masters-trøbbel verste på 14 år

Casper Ruud (24) har hatt en krevende sesong til tross for en ny finale i Roland-Garros. Etter tapet i Cincinnati har han notert seg for en negativ tangering.

Casper Ruud røk ut av Masters-turneringen i Cincinnati. Vis mer

Publisert: 17.08.2023

Max Purcell (70 i verden) overrasket og fikk sin første seier mot en topp 10-spiller da han slo Ruud onsdag. Han er ikke den eneste som har fått til det i år.

Nederlaget mot Purcell var nemlig nordmannens fjerde tap i en Masters 1000-turnering i år mot en motstander som er rangert utenfor topp 50.

Ifølge statistikktjenesten Opta må man tilbake til 2009 for å finne sist en topp 10-spiller tapte like mange kamper mot lignende motstand i Masters-sammenheng. Da var det Gilles Simon som gikk på fire skreller mot spillere utenfor topp 50.

29 seirer

Casper Ruud er for øyeblikket nummer sju på verdensrankingen.

Masters 1000-turneringene er på nivået under Grand Slam og gir 1000 poeng på rankingen ved seier. På Masters-nivå har det stort sett blitt tidlige exiter bortsett fra i Roma hvor fire strake seirer tok slutt i semifinalen mot Holger Rune.

Totalt har Ruud 29 seirer og 17 tap denne sesongen. Lyspunktene kom da han forsvarte fjorårets finaleplass i Grand Slam-turneringen Roland-Garros og vant Estoril Open (ATP 250).

Ti titler

9 av de 17 tapene er mot spillere utenfor topp 50. Ruud har tatt med seg ti titler i karrieren – alle på ATP 250-nivå.

Det neste for Ruud er Grand Slam-turneringen US Open hvor han kom til finalen i fjor. Det betyr at han har mange poeng å forsvare om han ikke skal falle ytterligere på rankingen.

– Jeg skal gjøre mitt beste for å finne finformen. Den er ikke der nå, dessverre, men jeg er motivert og håper at den kommer snart, sa Ruud til NTB.

US Open i New York innledes 28. august.