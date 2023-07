Skrev under på at de hadde penger: En uke senere kom varselet om lønnskutt

– Hvordan stiller EHF seg til informasjonen om at Kolstad Håndball har økonomiske problemer før sesongstart og hvilke kriterier legger dere til grunne for at et lag skal bli tildelt deltagelse i Champions League?

– Kriteriene som blir lagt til grunne for hvem som får tildelt en plass i Champions League ved et wild card er: Spillested, TV, tilskuere, resultater i tidligere EHF-klubbkonkurranser, produktledelse og digitalt.

Det sier Thomas Schöneich, ansvarlig for media og kommunikasjon i EHF.

– Påmeldingsprosedyren, som ble avsluttet 13. juni, innebar også å motta en erklæring fra Kolstad om klubbens økonomiske situasjon, som bekrefter at de har de nødvendige ressurser til å gjennomføre sesongen, og at de heller ikke har noen form for stor gjeld.

– Denne erklæringen skal bekrefte at klubben har de nødvendige ressursene for å gjennomføre sesongen og at det ikke er noen større gjeld. Og denne uttalelsen/bekreftelsen fikk EHF av klubben til Kolstad.

Kolstad har kalt inn til pressekonferanse kl. 12.30 onsdag. Der skal de orientere om situasjonen og statusen på forhandlingene med spillerne.

Schöneich sier at Det europeiske håndballforbundet naturligvis er klar over at situasjonen – der Kolstad nå har innrømmet at de er langt unna å ha de 80 millionene de har budsjettert med.

– Det europeiske håndballforbundet overvåker situasjonen og følger informasjonen slik den er offentlig kommunisert av klubben.