Lønningene stuper – nå har stjernene fått nok

Store navn som O.J. Simpson, Jim Brown og Barry Sanders gjorde NFL til den merkevaren den er i dag. Nå er posisjonen deres i ferd med å bli tilintetgjort av dårlige lønninger. – Kriminelt, sier superstjernen Christian McCaffrey (27).

STJERNE: Christian McCaffrey (t.v.) tjener hundrevis av millioner, er forlovet med Miss Universe 2012 Olivia Culpa (t.h.) og har stjernestatus i USA. Nå går han knallhardt ut mot behandlingen av hans posisjon i NFL. Vis mer

Det var posisjonen alle ønsket å spille da de var barn, den posisjonen der du får ballen i hendene, og kan løpe, finte og score touchdowns. På de fleste junior- og high school-lag er runningbacken den store stjernen.

Men nå ser vi et paradigmeskifte i amerikansk fotball: Runningback-posisjonen er i ferd med å tilintetgjøres – og nå har spillerne fått nok.

SUPERSTJERNE: Før O.J. Simpson havnet i trøbbel utenfor banen var han blant de største gigantene på den. Han var blant de best betalte i ligaen gjennom hele karrieren. Det hadde ikke vært tilfellet i dag. Vis mer

– Det er kriminelt. Dette er tre av de beste spillerne i hele ligaen, uansett posisjon, skriver San Francisco 49ers-stjernen Christian McCaffrey på Twitter.

Han viser til at hans runningback-kollegaer Saquon Barkley (26), Josh Jacobs (25) og Tony Pollard (26) tilsynelatende ikke får langtidskontrakt. Alle tre blir tvunget til å spille på en såkalt «franchise tag» «franchise tag»Alle lag kan bruke én «Franchise Tag» på én spiller hver sesong. Det er en «tvungen 1-årskontrakt» med snittlønnen på posisjonen. i 2023. Barkley og Jacobs har enn så lenge ikke skrevet under og kan i så fall nekte å spille denne sesongen.

McCaffrey er selv den best betalte runningbacken i ligaen med 160 millioner kroner i året.

Dette har blitt trenden for posisjonen som for ikke lenge siden ble ansett som en av de viktigste i idretten. Nå er historien en helt annen. Hvis man ser på de siste 10 Super Bowl-vinnerne, så har ingen hatt en runningback på stor kontrakt.

I fjor ble sisterundevalget Isaiah Pacheco en viktig brikke for Kansas City Chiefs. Han tjente «bare» 7,8 millioner kroner i 2022. Den best betalte spilleren (Aaron Rodgers) fikk til sammenligning 500 millioner kroner.

Snittlønnen for runningback-posisjonen i 2023 er nå 17,9 mill. kr. Det er den lavest betalte posisjonen som ikke er special teams (punter/kicker/long snapper). På 80-tallet var runningbackene blant de best betalte spillerne.

Fakta Snittlønn i NFL pr. posisjon i 2023 (dollar) Quarterback $4,812,147

Running Back $1,797,032

Wide receiver $2,283,083

Tight end $2,041,086

Kicker $2,257,756

Guard $2,499,695

Center $2,394,058

Edge $3,166,476

Defensive tackle $2,523,552

Linebacker $2,403,038

Defensive end $2,950,725

Cornerback $1,991,316

Safety $2,173,761

Punter $1,502,870

Fullback $1,724,440

Left tackle $8,910,599

Right tackle $5,128,198 Vis mer

Det var en tweet fra ESPN-ekspert Matt Miller som fikk begeret til å renne over for mange av de største stjernene:

«Jeg har sagt det i årevis: Draft en RB. Bruk RB-en. Hvis han er god: Bruk franchise-taggen én gang. Og så: Draft en ny RB.», skrev han.

Tweeten er sett 22 millioner ganger – og en av de som reagerte tidlig var Los Angeles Chargers-spiller Austin Ekeler.

– Det er denne type søppel som på kunstig vis har devaluert en av de viktigste posisjonene i denne idretten. Alle vet det er vanskelig å vinne uten en topp-RB, og likevel later man som at vi er resirkulerbare widgets, skriver 28-åringen som nettopp rekonstruerte sin kontrakt for å forbli i Los Angeles.

Derrick Henry er heller ikke blid.

– Hvis det fortsetter sånn kan man bare fjerne hele posisjonen. Det er noen av oss som gir alt for å bli best, og for å gjøre laget bedre, men det virker ikke som det har noe å si, sier han.

29-åringen går inn i sitt siste år på kontrakten med Tennessee Titans. Det er heller tvilsomt om han kommer til å få en ny.

IRRITERT: Derrick Henry (nr 22) er en av bare åtte runningbacks i historien som har løpt over 2000 yards i løpet av én NFL-sesong – og han gjorde det i en æra der NFL handler om å kaste ballen mest mulig. Likevel får han neppe ny kontrakt. Vis mer

McCaffrey, Ekeler og Henry er ikke de eneste som har tatt til ordet på Twitter.

«Historien vil vise at du trenger en runningback for å vinne. Vi løper gjennom vegger for lagene våre. Forestillingen om at vi skal fortjene mindre er en vits», skriver Pittsburgh Steelers-spiller Najee Harris.

«Hvis du er god nok, får du spille. Hvis du jobber hardt nok, får suksess. Hjelper du laget vinne ... så har ikke det noe å si, du er RB», skriver Indianapolis Colts-stjerne Jonathan Taylor sarkastisk.

Alle Twitter-meldingene skal ifølge Dov Kleiman være et organisert forsøk fra ligaens største runningbacks på å rette opp i situasjonen.

Alle de nevnte spillerne skal være i en gruppechat der de nå planlegger neste trekk for å bedre situasjonen.