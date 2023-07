Uavgjort i første oppgjør av «norsk» Champions League-duell

(KÍ Klaksvík - Häcken 0–0) Magne Hoseth og overraskelseslaget fra Færøyene var nærmest seier mot Per-Mathias Høgmos Häcken - nå venter en meget spennende retur i Sverige.

NORSK DUELL: Per-Mathias Høgmo og Magne Hoseth måtte nøye seg med 0–0 i første møte. Vis mer

Færøyske Klaksvík, ledet av tidligere Molde-profil Magne Hoseth, sjokkerte fotball-Europa da de slo ungarske Ferencsvaros 3–0 og tok seg videre til andre runde av Champions League-kvalifiseringen.

Og i første oppgjør mot Häcken og Per-Mathias Høgmo var de færøyske gutta nær et nytt eventyr:

Tidligere Viking-spiller Claes Kronberg stakk i bakrom og kom plutselig alene med keeper Peter Abrahamson, men svenskenes sisteskanse stoppet både Kronberg og returen fra tidligere Stabæk-helt Luc Kassi.

Det var det nærmeste noen av lagene kom nettsus. Returoppgjøret spilles onsdag 2. august. Den kampen kan du se på VG+ Sport klokken 19:00.

Foruten de to trenerne var flere nordmenn involvert onsdag kveld:

Vegard Forren spilte hele kampen for Klaksvík, mens Sivert Gussiås ble byttet inn ti minutter før fulltid. For Häcken var Even Hovland på banen i samtlige 90 minutter.

Tomas Totland (Häcken), Ola Kamara (Häcken) og Markus Pettersen (Klaksvík) ble sittende på benken.

Vinneren over to oppgjør møter enten Molde eller HJK Helsinki i tredje kvalifiseringsrunde. HJK vant 1–0 i første kamp, returen ser du på VG+ Sport.

Se scenene fra Klaksvik etter seieren mot Ferencvaros: