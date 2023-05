Casper Ruud om nedturene: – Hva gjør jeg feil?

Casper Ruud (24) forventet en nedtur etter drømmesesongen i fjor, men den kom litt brått og hardt.

NEDTUR: Casper Ruud under Madrid Open i slutten av april, da han røk ut mot nummer 10 i verden, italienske Matteo Arnaldi.

12.05.2023 02:14

Fredag forsøker han igjen. Ruud møter den 89.-rangerte franskmannen Arthur Rinderknech i sin første kamp i Italian Open (Roma Masters).

– Vi skulle selvfølgelig gjerne gjort det bedre frem til nå. Men Casper har tross alt vunnet en tittel og slått en del gode spillere, så vi er ikke utålmodige, sier trenerpappa Christian Ruud til VG.

De to siste årene har Casper Ruud kommet til semifinale i storturneringen i den italienske hovedstaden.

– Vi tror at store ting kan skje nå de neste ukene og vi jobber hardt mot målet om å gjøre det bra i Roma og French Open, sier Christian Ruud.

Så langt i år har ikke 24-åringen hatt ett eneste godt resultat i en stor turnering, i fjor var det opptur etter opptur.

– Forventningene er høyere nå, det kan være utfordrende å komme inn i en turnering, også kan jeg tenke: Hva gjør jeg feil? Hvorfor går det ikke? Jeg gjorde det jo i fjor, sa Casper Ruud til pressen i Roma tidligere denne uken.

I år har 24-åringen én ATP 250-seier, ellers har han ofte røket i sin andre kamp i turneringene. Han er fortsatt nummer fire på verdensrankingen, men de neste ukene står det mange poeng på spill.

– Jeg har forventet en nedtur på et tidspunkt, men det er ikke moro, sa Ruud på pressemøtet.

Han har stilt seg selv ubehagelige spørsmål etter smellene.

– Har jeg stoppet opp på mitt nivå, mens alle de andre spillerne har blitt bedre, forklarer Ruud egen tankerekke.

Tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø tror Ruud finner formen til French Open.

– For første gang i karrieren har han vært litt svakere i avgjørende øyeblikk der poengene skal avgjøres. Det kan melde seg tanker, og han kan bli nervøs på viktige baller. Men han var i elendig grusform frem til Roma i fjor også. Da spilte han på seg selvtillit. Dette sitter i hodet, det kan snu lynkjapt, sier Krogh Sundbø til VG.

Casper Ruud forteller at hovedmålet er fortsatt å være blant topp 10 i verden ved utgangen av året.

MED PAPPA: Christian (t.v.) og Casper Ruud under Davis Cup i Lillehammer i september i fjor. Nå er duoen i Roma.

Tidligere landslagssjef i tennis og Ruuds lærer på Wang Toppidrettsgymnas Pelle Fridell mener det ikke bør falle noen sesong over sesongen så langt før etter French Open. I fjor tapte Ruud finalen mot Rafael Nadal.

– Det er litt mye å be om at han skal spille seg til semifinale i Roma og finale i Paris i år. Casper er en ydmyk fyr, han overdriver ikke. Han er typen til å tenke for en 7–8-årsperiode. Og han er der oppe i toppen for å bli, det er ikke tilfeldig det som skjedde i fjor, sier Fridell til VG.

Casper Ruud var nummer to på verdensrankingen i september i fjor etter at han tapte finalen i US Open.

– De siste 10 dagene har vi hatt bra trening og Casper er positiv foran Roma. Vi jobber hardt, også inn mot French Open, sier trenerpappa Ruud til VG.