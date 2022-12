Blir ikke hockey-VM i Trondheim likevel: - Fryktelig skuffet

Norges Ishockeyforbund har mottatt avslag på VM-søknaden fra Kultur- og Likestillingsdepartementet, og trekker derfor søknaden om å arrangere ishockey-VM i 2027.

Organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets, Kjell Bjarne Helland (t.v.) gratulerte styreleder i NIHF avdeling midt, Espen Refseth, president Tage Pettersen i Norges ishockeforbund, og generalsekretær i Norge Ishockeyforbund, Ottar Eide i januar. Et knapt år senere er alt snudd på hodet.

21. des. 2022 13:17 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Norges Ishockeyforbund (NIHF) i en pressemelding onsdag.

I oktober søkte forbundet om et tilsagn på 80 millioner kroner for å gjennomføre A-VM i Bærum og Trondheim i 2027, men mottok denne måneden et skriftlig avslag på søknaden fra Kultur- og Likestillingsdepartementet.

