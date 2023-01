Strømproblemer på skiskytter-arenaen i Ruhpolding – TV 2-sendingen var nede

Johannes Thingnes Bø (29) og resten av det norske skiskytterlandslaget gikk normaldistanse for svarte skjermer etter et strømbrudd i Ruhpolding.

STRØMBRUDD: Johannes Thingnes Bø og resten av landslaget ble rammet av strømbrudd. Stryningen kommer til å vinne, men det var han ikke selv klar over da resultatservicen var nede.





11.01.2023 14:59 Oppdatert 11.01.2023 15:42

Underveis i herrenes normaldistanse sluttet TV 2-signalet brått på grunn av strømbruddet. Johannes Thingnes Bø vant til tross for to bom, tettest utfordret av lagkompis Vetle Sjåstad Christiansen og Jakov Fak.

– Jeg fikk lite med meg, og det var kanskje bra. På den siste sekunderingen fikk jeg beskjed om at strømmen var gått og at det var dårlig sikt, sier Christiansen til TV 2 – som rett før intervjuet opplevde at strømmen gikk på stadion igjen.

Han sier at forberedelsene ble endret som følge av at han skulle endre lyset, før han følte at han ikke trengte det likevel. Og på det aller siste skuddet kom bommen som kostet ham seieren.

– Jeg er så forbannet at du aner ikke, sier Christiansen om bommen.

Thingnes Bø mener strømbruddet garantert har påvirket resultatet på normaldistansen.

– Veldig synd det, egentlig. Det er litt bismak, jeg skal innrømme det. Jeg hadde flaks med både startnummer og strømbrudd, sier han til TV 2.

Sturla Holm Lægreid, som ble nummer fire, sier at fokuset endret seg fra å sikte til å bare se blinkene. Han kom inn på standplass under strømbruddet, men sier ikke mer enn «det får man kanskje spekulere i, det ble som det ble» på spørsmål om han trodde det påvirket resultatet.

Old but gold?

TV 2-kommentator Marius Skjelbæk kommenterte på Twitter (!) under strømbruddet.

– Det er jo en katastrofe, rett og slett, sier Skjelbæk om at rennbildene var borte – og presiserer at det «muligens er litt drøyt» å bruke slike ord i en sportslig sammenheng.

Kanalen satte opp en provisorisk løsning for å kringkaste Northug og programleder Ida Moseng.

Johannes Thingnes Bø hadde to bom, og strakk seg over gjerdet for å se på TV 2-gjengens iPad – men også resultatservicen fra skiskytterforbundet var nede.

På direkten får Thingnes Bø beskjed om at rivalene Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid begge bommet på siste stående.

Det var nok til å sikre seier i rennet ingen en stund fikk se.

– Vi vet ikke årsakene til at det skjedde, og må finne ut hva som skjedde, sier rennansvarlig Daniel Böhm til TV 2.