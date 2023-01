RBK-sjefen om storsalget: – Som flere gruppespill i Conference League

Casper Tengstedt er RBK-historie. Det gir Rosenborg handlefrihet på overgangsmarkedet.

Casper Tengstedt er offisielt Benfica-spiller.

11.01.2023 22:14

– Det er en historisk god avtale for Rosenborg. Skulle vi selge Casper så måtte det komme et ekstraordinært tilbud. Det synes vi at det gjorde. Det er selvfølgelig kjedelig å miste en spiller av Casper sitt kaliber, men når det ble snakk om summene det ble så mener vi det ble riktig å la han gå, sier Tore Bjørseth Berdal.

RBKs daglige leder snakker med Adresseavisen minutter etter at bekreftelsen kom. Casper Tengstedt er Benfica-spiller og Rosenborg håver inn et stort beløp.

