Klæbo etter at gullet røk: – Jeg har null tanker om det

Johannes Høsflot Klæbo gjorde noe han aldri har klart før: Å ta sølvmedalje på et distanserenn i et mesterskap. Men muligheten for å ta seks av seks gull røk.

Etter å ha snakket med pressen, gikk Johannes Høsflot Klæbo bort til kjæresten Pernille Døsvik. De fikk litt tid sammen etter sølvløpet, noe som blant annet ble brukt til fotografering og en god klem.

24.02.2023 19:01 Oppdatert 24.02.2023 19:23

PLANICA: – Først og fremst er jeg sliten. Det har vært to tøffe dager med harde konkurranser. Men jeg tar med meg at jeg tar min første medalje på en distanseøvelse i VM-sammenheng. Så er det sånn at det skjer ting underveis som jeg gjerne skulle gjort annerledes, og det er noe jeg tenker på. I dag er det skibyttet.

Johannes Høsflot Klæbo klarte aldri å matche råsterke Simen Hegstad Krüger på fredagens skiathlon.

