Mener hoppkvinnene ikke fortjener 20 i stil – nekter for diskriminering

PLANICA (VG) Hoppdommerne mener at kvinnene foreløpig ikke hopper til 20 i stil - og avviser at det er kjønnsdiskriminering. Clas Brede Bråthen er oppgitt over holdningen.

PALLEN: Anna Odine Strøm (til høyre) ble nummer tre i normalbakken. Her er hun sammen med mesteren Katharina Althaus og sølvvinner Eva Pinkelnig (t.v.) etter rennet.







25.02.2023 09:39 Oppdatert 25.02.2023 10:10

Ole Walseth, som er leder i dommerutvalget i Norges Skiforbund, synes ikke at hoppsjef Clas Brede Bråthen, landslagstrener Christian Meyer og de norske kvinnene treffer med sin kritikk, som kom fram etter normalbakkerennet i Planica torsdag kveld.

– Jeg er grunnleggende uenig i hvordan jentene bedømmes i forhold til guttene. Skalaen brukes på en helt annen måte, sa Clas Brede Bråthen, mens Maren Lundby uttalte til VG:

– Jeg ser ingen visuell forskjell på damer og herrer, men det blir levert lavere stilkarakterer. stilkarakterer.I en hoppkonkurranse er det fem dommere som gir poeng for stilen ved å bruke skalaen 1–20. Høyeste og laveste stilpoeng strykes, slik at utøveren blir stående med tre tellende stilkarakterer etter et hopp. Ingen aner hvorfor. Det synes jeg er helt rart.

– Det henger ikke på greip, sier dommersjef Walseth når VG treffer ham ved hoppbakken i Planica. Der er han sjef for metermålingen i VM. Lørdag er det lagkonkurranse for kvinnelaget.

– Stilnormen er lik for menn og kvinne og kombinertløpere. Alle har det samme utgangspunktet, hevder han.

– Stilnormen ble riktig nok laget på et tidspunkt da det bare var herrehopping, men den tilpasset over tid. Og kvaliteten på damehoppingen blir bedre og bedre, og derfor får de også høyere og høyere stilkarakterer, fortsetter dommersjefen.

VG har gått gjennom resultatene i de individuelle konkurransene i verdenscupen på herre- og kvinnesiden denne sesongen. Den viser at kvinnene har maksimalt blitt tilgodesett med tredje høyeste karakter som det beste, altså 19 i stil.

Til sammenligning har herrene fått 19,5 over hundre ganger. I tillegg er toppkarakteren 20 delt ut ved åtte anledninger. To av dem til Norges VM-gullhåp Halvor Egner Granerud.

– Hvorfor får ikke kvinnene 20 noen gang?

– De får 20 den dagen de hopper til 20, svarer Ole Walseth.

– Hva er det som mangler hos kvinnene?

– Det er fryktelig vanskelig å svare på. Det kan være noe i svevet, det kan være noe i landingen. Det komplette skihopp er utrolig vanskelig. Gjennom historien er det ikke mange gutter som har fått 20 heller. 20 henger høyt, det gjør det.

DOMMERVETERAN: Ole Walseth er på plass i VM i Planica. Der har han funksjon som sjef for lengdemålingen i hoppbakken.

– Men kvinnene har ikke nivået til 20 ennå?

– Nei, jeg har sett noen hopp på 19,5, som er veldig nær, men dommere som har sett skihopp i mange år føler med en gang når de ser et slikt hopp. Det har ikke skjedd ennå at en kvinne har fått 20, men det kan komme.

– Det er ingen spesiell grunn til at de ikke skal få 20?

– Nei!

– Dere driver ikke kjønnsdiskriminering?

– Nei, det er ikke kvinnediskriminering, svarer Walseth bestemt.

Han fastslår at kvinnene har hatt enorm fremgang siden VM-debuten i 2009.

– Det synes også på stilkarakterene. En dag får en dame 20 i stil.

– Men foreløpig er de ikke guttas nivå?

– Nei, men de kommer!

STILDØMMING: Anna Odine Strøm i normalbakkerennet i Planica-VM torsdag.

Anette Sagen (38) – vår tids hoppionér på kvinnesiden – er derimot uenig. Hun får det ikke til å stemme at kvinner ikke har levert hopp som tilsvarer 20 i stil.

– Maren Lundby setter helt nydelige nedslag, for å ta henne som et eksempel. Hun hadde fortjent 19,5 eller 20, sier Sagen om Lundby, som har vunnet to VM-gull, ett OL-gull og verdenscupen sammenlagt tre ganger i karrieren.

Sagen mener dommerne skiller veldig lite mellom dem som hopper pent og veldig pent.

– Dommerne er veldig flinke på å bruke skalaen hos guttene, men ikke på jentesiden. Jeg vet ikke hva grunnen er, jeg skulle gjerne ha visst det, sier Sagen.

BRONSEVINNER: Anette Sagen vant bronsemedalje i Liberec-VM i 2009. Rennet var historiens første hopp-VM på kvinnesiden.

VG spør dommerveteran Ole Walseth om han forstår kritikken fra Clas Brede Bråthen og Christian Meyer.

– Jeg skjønner at de snakker fram sine, men de står og ser hoppene som leder og trener, ikke som dommer. Dette er dommere som er godt utdannet, som har stor erfaring og legger mye i dette.

– Er det noen vurdering av dommernes jobb?

– Alle verdenscuprenn for kvinner og menn blir evaluert i ettertid. 10–15 dommere rundt i verden putter inn stilkarakterene sine - og vi får ut statistikk og svar på dommerne har gjort jobben sin. Et enkelthopp kan kanskje variere et halvt eller ett poeng, men det viktige er helheten.

Clas Brede Bråthen er oppgitt over uttalelsene til Ole Walseth.

– Det er bare tull! Jeg har sett jenter hatt hopp som det ikke er noe å trekke på. Hva slags uttalelse er det? Er ikke gode nok! Jeg mener at dommerstanden ikke er god nok og må skjerpe seg.

– De får jo heller ikke 19,5. Jeg synes den holdningen viser hvor kort internasjonal hoppsport og dømmingen har kommet, sier hoppsjefen til VG.

Halvor Egner Granerud engasjerte seg også etter kvinnerennet torsdag. Han sier:

– Det hoppet til Thea (Minyan Bjørseth) var fryktelig fint. Jeg ble irritert over at hun bare fikk 17,5 av alle unntatt den norske dommeren. Kritikkverdig dømming av hennes hopp.

– Er det kjønnsdiskriminerende dømming?

– Nei, jeg tror ikke det. Men jeg synes ikke jentene som setter gode nedslag, får godt nok betalt for det, sier Granerud.