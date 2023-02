Fury vant etterlengtet YouTube-duell: Dediserte seieren til sin nyfødte datter

På forsøk nummer tre smalt det endelig mellom de to internettkjendisene Jake Paul (26) og Tommy Fury (23) i bokseringen. Kampen levde opp til forventningene.

27.02.2023 00:07 Oppdatert 27.02.2023 00:34

Oppgjøret har blitt avlyst to ganger, først på grunn av sykdom, så etter visumproblemer for Fury som ikke ble sluppet inn i USA. Derfor ble det til slutt det kontroversielle landet Saudi-Arabia kontroversielle landet Saudi-ArabiaDerfor er Saudi-Arabia kontroversielt: 1) De er blant annet beskyldt for drapet på den kritiske journalisten Jamal Kashoggi. 2) Ifølge en rapport fra The Indinpendent har kvinnerettighetsforkjempere og politikere blitt seksuelt trakassert, torturert og drept i saudiarabiske fengsler. 3) Homofili er ikke lov i Saudi-Arabia, og man kan risikere fengselsstraff og opp mot 1000 piskeslag. som fikk arrangere kampen.

– Dette er bare en vanlig dag på kontoret. Ikke noe mer, prøvde Tommy Fury seg i intervjuet før kampen som ble sendt på VGTV.

Det var dog tydelig at dette betydde mye for lillebroren til tungvektsmesteren Tyson Fury. Den yngre Fury har ikke hatt like stor suksess i bokseringen (selv om han nå står ubeseiret på ni kamper), og har først og fremst slått fra seg på YouTube og reality-TV i England.

Jake Paul har kjempet seg inn i søkelyset via sosiale medier, først Vine VineEt sosialt medie som eksisterte fra 2013 til 2016 som lot brukerne poste korte klipp på maks seks sekunder., så YouTube. Han er lillebroren til Logan Paul, også han youtuber.

POSERTE: Tommy Fury følte at han nå kunne ta steget ut fra storebrorens skygge og «skape sin egen historie». Storebror Tyson gliser stort oppe til venstre.

«The Truth»

Så det var to lillebrødre, lei av å leve brorens skygge, som skulle slåss for «sannheten» søndag kveld: Kampen hadde fått det noe selvhøytidelige tilnavnet «The Truth».

Da var det selvsagt også legendariske Michael Buffer – stemmen bak ikoniske «let’s get ready to rumble» – som presenterte de to bokserne. Flere kjendiser var også på plass:

fullskjerm neste Michael Buffer (t.v.) har holdt på med jobben sin siden Mike Tyson (t.h.) var ung og lovende. 1 av 4 Foto: AHMED YOSRI / Reuters / NTB

Paul, også han ubeseiret før kveldens kamp (6–0), gikk drastisk til verks.

– Jeg, Jake Paul, vil knocke ut og ydmyke Tommy Fury. Ha ha!

Det var amerikanerens siste ord før han gikk (noe forsinket, for syns skyld) i ringen til denne etterlengtede cruiservekt-duellen som altså egentlig skulle vært bokset helt tilbake i 2019.

Begge fikk inn noen treffere i 1. runde, men dommeren var aktivt inne og skilte dem flere ganger.

Fury virket som den mest stødige bokseren fra og med 2. runde.

Kritikken mot ubeseirede Paul er at han «ikke har møtt en ordentlig bokser». Han knocket ut Tyron Woodley i forrige kamp, men han er MMA-utøver. Tommy Fury har blitt en «skikkelig» proffbokser – og viste det utover i kampen.

Paul fikk dog inn en heftig jab i 5. runde, men det var Fury som var jevnt over bedre gjennom de åtte rundene.

Måtte ta telling

I den siste avgjørende runden fikk derimot Jake Paul sin motstander ned på kanvasen, noe som gjorde dommeravgjørelsen svært interessant.

Én dommer hadde Paul som vinner, men de to andre hadde britiske Tommy Fury som kunne strekke armen i været.

– Du startet med det her for tre år siden, jeg startet da jeg var seks. Jeg har ikke noe annet enn respekt for deg, sa Fury til Paul etter avgjørelsen.

Han dediserte seieren til sin nyfødte datter.

– Denne er for deg! ropte en tydelig rørt Fury.

Han åpnet også for en omkamp, en invitasjon Jake Paul hintet til at han ville ta i sitt intervju etter kamp.

«Lekket» kampmanus gikk viralt

Hele søndag har et «lekket» ferdigskrevet manus for kveldens kamp vært spredt på nettet.

Der står det blant annet at Fury skulle få problem med øyet i 4. runde, og at han etter hvert måtte ta telling i den siste runden, og at Paul skulle vinne på teknisk knockout. Til og med hva som skulle skje etter kampen var skriptet, ifølge det lekkede skjemaet. Da skulle de to kamphanene krangle åpenlyst, og Paul ville utfordre den svært kjente youtuberen KSI til en kamp.

Det stemte åpenbart ikke.