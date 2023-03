Bø-brødrene reiser hjem fra Nove Mesto – står over øvelser i Östersund

Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø reiser hjem til Norge fra tsjekkiske Nove Mesto og skal dermed ikke rett i fly til neste verdenscuprunde i svenske Östersund.

DRAR HJEM: Johannes Thingnes Bø drar sammen med sin bror hjem fra Nove Mesto.

05.03.2023 22:11 Oppdatert 05.03.2023 22:52

De to brødrene testet positivt for corona lørdag, men begge gikk jaktstarten der de endte som henholdsvis nummer en og to med lillebror Johannes som seierherre.

De sto over søndagens stafetter for å være på den sikre siden, og hadde planlagt å reise sammen med resten av skiskyttereliten til Östersund. Det skapte reaksjoner hos flere stjerner, som mente de ble utsatt for risiko som følge av at brødrene ville ta deg chartrede flyet til Östersund.

Søndag kveld opplyser Norges Skiskytterforbund at de to i stedet reiser hjem til Norge, og at de tidligst går skirenn om én uke. Det vil si at de ikke går normaldistansen og stafetten i Östersund. Søndag venter fellesstart.