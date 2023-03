Dobbelt Bø. Johannes vant for 16. gang.

Skiskytteresset Johannes Thingnes Bø gikk inn til sesongens 16. seier da han vant jaktstarten i tsjekkiske Nove Mesto. Nå mistenker han koronasmitte.

Johannes Thingnes Bø vant jaktstarten som han ville i Nove Mesto lørdag.

04.03.2023 14:23 Oppdatert 04.03.2023 15:03

Det var litt kaos fra morgen av hvor blant annet to av tre koronatester var svakt positive for Thingnes Bø.

– Jeg tok tre tester. Det var en svak, veldig svakt på en og negativ en. Jeg får se hvordan det går framover. Nå blir det en rask tur hjem og ingen flere intervjuer, sa Thingnes Bø til TV 2.

Han står dermed over søndagens stafett.

Johannes Thingnes Bø gikk ut 30 sekunder foran broren Tarjei og tok sin åttende strake verdenscupseier denne sesongen, og sin 71. totalt.

– Jeg gikk fordi jeg ledet og ville vinne mer, svarte han på spørsmål om hvorfor han stilte til start småsyk og mistanke om å være smittet med koronaviruset.

Han trenger nå bare 51 poeng før han kan sikre seg sin fjerde totalseier i verdenscupen. Det gjenstår renn i Östersund og Holmenkollen.

Ble sjokkert

– Jeg kjente at kroppen ikke var helt i 100 i morgen, men jeg ville gå. Jeg ble sjokkert fordi en av testene viste antydning til å være positiv. Med luken som var kunne jeg kontrollere løpet, og jeg synes jeg løste det bra. Kroppen føltes bra underveis, men jeg er mer spent på hvordan kroppen reagerer etterpå. Det er best at jeg kommer meg hjem å håper at jeg ikke er syk, sa Bø.

Han bommet to ganger på hver av de to stående skytingene, men var til slutt 34,6 sekunder foran broren, som nøyde seg med én strafferunde. Den fikk han på første stående skyting.

– Han var ikke i kjelleren denne gangen, jeg er imponert over hvordan han løser oppgavene, sa TV 2 skiskytterekspert Ole Einar Bjørndalen.

Før verdenscuprennene i Nove Mesto måtte Sturla Holm Lægreid bli hjemme etter å ha testet positivt for koronaviruset.

– Hadde ikke Sturla blitt syk, så hadde i vi ikke testet oss en gang. Jeg håper vi rir det over, sa Tarjei Bø.

Løsere

Det var litt løsere forhold i løypa og litt mer vind på standplass enn under torsdagens sprint. Brødrene leverte likevel feilfri første liggende skyting. Avstanden mellom de to var derimot økt til 46,4 sekunder.

Begge bommet én gang på første stående skyting og avstanden økte til 56 sekunder. Mens lillebror måtte ytterligere en gang ut på strafferunde, skjøt storebror feilfritt og gikk ut 41,2 sekunder bak.

Johannes Thingnes Bø har vunnet 16 av 19 starter denne sesongen, inkludert VM. Det er tangering av hans egen sesongrekord.

Tredjeplassen gikk til svenske Martin Ponsiluoma, som hadde fem bom på standplass. Han var 1.11 minutter bak den suverene vinneren.

Falt tilbake

Vetle Sjåstad Christiansen gikk 1.15 bak på tredjeplassen, men fire strafferunder gjorde at han falt litt nedover listene til åttendeplassen.

Endre Strømsheim fulgte kort bak på fjerdeplassen, men heller ikke han var feilfri på standplass og ble til slutt nummer 13.

Johannes Dale fra startnummer 22 bommet også én gang på hver av de to liggende og de to stående skytingene og ble nummer 20.