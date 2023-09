United med Antony-oppdatering: – Vi ser som klubb alvorlig på denne situasjonen

Manchester United kommer med en oppdatering om Antony (23) etter beskyldningene om voldsanklager.

ANKLAGES: Manchester United- og Brasil-spiller Antony får voldsanklager rettet mot seg. Vis mer

Publisert: 06.09.2023 13:35 Oppdatert: 06.09.2023 13:46

Manchester United kom onsdag med en oppdatering på situasjonen rundt angrepsspilleren Antony, som har blitt fjernet fra troppen til det brasilianske landslaget på grunn av voldsanklager.

«Manchester United anerkjenner anklagene mot Antony og bemerker at politiet gjennomfører undersøkelser».

På mandag publiserte det brasilianske mediet UOL et intervju med ekskjæresten Gabriela Cavallin. Hun beskylder Antony for blant annet fysisk vold og trusler. Ifølge UOL har de fått tilgang til videoer, bilder og lydopptak.

«Jeg kan med sikkerhet si at anklagene er falske, og at bevisene som allerede er fremlagt viser at jeg er uskyldig i anklagene som er fremsatt», sier Antony i sitt svar på anklagene, ifølge Sky Sports.

«I påvente av ytterligere informasjon kommer ikke klubben til å komme med flere kommentarer», skriver Manchester United på deres hjemmesider, før de avslutter med:

«Vi ser som klubb alvorlig på denne situasjonen, med vurdering av de potensielle virkningene disse påstandene og pågående oppdateringer vil ha på overlevende etter overgrep».

Også i sommer la fotballstjernen ut et innlegg på Instagram der han hevdet å være urettmessig anklaget for å ha begått vold i hjemmet. Mandag skriver 23-åringen at han «stoler på at den pågående politietterforskningen vil avsløre sannheten om min uskyld».

United-vingen hevder at forholdet hans til ekskjæresten var turbulent, men at uoverensstemmelsene aldri resulterte i noen form for «fysisk aggresjon» fra hans side.

Avisen The Telegraph skrev mandag at britisk politi etterforsker voldsanklagene mot Antony.