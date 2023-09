Bergs fotballhode roses – vil selv lære av Ødegaard

ULLEVAAL (VG) Patrick Berg (25) har fått en sentral rolle i laget til Ståle Solbakken. Landslagssjefen er imponert over fotballhodet til Glimt-spilleren.

SENTRAL: Patrick Berg har blitt en viktig brikke på den sentrale midtbanen til landslaget. Vis mer

Publisert: 11.09.2023 13:48

«Patrick Berg» var svaret fra Ståle Solbakken til TV 2 da han skulle sette sammen den ultimate fotballspilleren og de kom til spørsmålet om hvem på landslaget han ville valgt fotballhodet til.

– Ja, altså, jeg føler i hvert fall at jeg alltid har hatt god spilleforståelse og tanker om hvordan man løser ulike oppgavene og roller man får tildelt. Jeg føler at det alltid har vært en av mine styrker, svarer Berg på spørsmålet om han er enig med Solbakken.

– Det er så bra at han kan hevde seg i en middag med familien Berg rundt bordet, uten at han skal føle seg dum. Da har man fotballintelligens, for der er det mye bra gener rundt bordet, sier Solbakken på tirsdagens pressekonferanse.

FOTBALLFAMILIE: Ørjan Berg da han scoret for Rosenborg i Champions League-møtet mot Boavista i 1999. Vis mer

Patrick Berg er sønnen til Ørjan Berg, som hadde stor suksess som spiller i Rosenborg og Bodø/Glimt. Også Ørjans far, Harald «Dutte» Berg, var en markant fotballspiller i Bodø/Glimt. Patricks onkel, Runar Berg, hadde også en meget god karriere.

– Allerede i ung alder så jeg veldig mye kamper med min far. Jeg var veldig mye med det Rosenborg-miljøet han var en del av, sier Patrick Berg.

Han mener han kan takke oppveksten for mye av skylden for at han har kommet så langt.

– Jeg tror jeg tidlig utviklet en høy forståelse for fotball. Allerede i en alder av tre-fire år forsto jeg veldig mye mer enn jevnaldrende. Jeg tror det har hjulpet meg mye å vokse opp i det miljøet.

FAMILIEN BERG: Fra venstre: Ørjan (far), Patrick, Harald (bestefar) og Runar (onkel) under en reportasjetur i 2020. Vis mer

Patrick Berg har blitt prioritert av Ståle Solbakken i den dype midtbanerollen på landslaget. Med seg på midtbanen har han Martin Ødegaard (24), som også har blitt lovpriset for sin gode spilleforståelse.

– Jeg tror man kan lære veldig mye av å bare observere Martin på trening og i kamp. Han har en veldig god evne til å orientere seg før han mottar ballen, så han har alltid et klart bilde av hvilke rom og i hvilke situasjoner han skal ta med seg ballen frem og når det er riktig å spille en støttepasning, sier Berg.

Akkurat evnen til å skanne skanneNår man aktivt bruker hodet og øynene til å kikke vekk fra ballen for å skaffe seg informasjon på banen. er noe han forsøker å lære fra Ødegaard.

– Det er noe jeg personlig ønsker å forbedre. Spesielt det å skanne og ha kontroll på hva som skjer rundt seg. Det har Martin en veldig god evne til, sier Berg.

Berg spilte ikke i 6–0-seieren mot Jordan på torsdag. Men han melder seg spilleklar til tirsdagens møte med Georgia.

Selv om Solbakken har mye fint å si om Berg, så er det likevel noe han mener Glimt-spilleren kan forbedre.

– Han er jo kanskje en smule for lite egoistisk. Han kan i noen faser være litt selvutslettende, fordi han tenker på andre før han tenker på seg selv. Det er nesten alltid bra, men det er noen ganger på en fotballbane at du kan være litt råere.

Berg spilte en halv sesong i franske Lens i fjor. I august vendte han tilbake til Bodø/Glimt. Solbakken mener innstillingen hans kan ha hindret ham i å bli en suksess.

– Jeg tror han oppdaget det da han var i Frankrike. Det er ikke alltid man får betalt fordi man er den superlojale som tenker på andre foran seg selv. Noen ganger så må man kanskje sette seg selv mer i sentrum, enn det han gjør, sier landslagssjefen.