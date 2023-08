Rune forbi Ruud på verdensrankingen: – Tror ikke han bryr seg så mye om det

Det danske stjerneskuddet Holger Rune (20) er for første gang forbi Norges tennisess Casper Ruud på verdensrankingen når den oppdateres kommende uke.

Casper Ruud blir forbigått av Holger Rune på verdensrankingen. Vis mer

Publisert: 11.08.2023

Etter at Ruud tapte for spanske Alejandro Davidovich Fokina i Masters-turneringen i Toronto torsdag, er det klart at han mister 270 poeng på verdensrankingen. Dermed går Rune forbi selv om han røk ut tidligere enn Ruud i Toronto. Dansken har det siste året sanket inn poeng etter flere sterke prestasjoner. I og med at han har lite poeng å forsvare, har han dermed bykset på rankingen. Han var nummer 29 for akkurat ett år siden.

At danske nå er forbi Ruud på rankingen, legger ikke tidligere norgesmester og nåværende tennisekspert Christer Francke mye vekt på.

– Jeg tror ikke han (Ruud) bryr seg så mye om det. Han har nok som mål å bli nummer én, men de spiller egentlig ikke for ranking. Jeg tror ikke de bryr seg om der nummer tre, fem eller sju. Det er viktigst å være topp åtte med tanke på seeding i turneringer, sier Francke til NTB.

Danske Holger Rune kan se tilbake på 12 imponerende måneder. Vis mer

Han tror ikke Rune vil holde seg foran nordmannen på rankingen resten av karrieren.

– Rune har ikke spilt så bra på hardcourt. Hvis de to hadde møttes, er det helt åpent. Da kan Casper godt vinne. Det er så få poeng som skiller, fortsetter Francke.

Ruud kom i fjor til semifinalen i Toronto-turneringen og hadde dermed en del poeng å forsvare. Han er foreløpig nummer seks på rankingen, men kan rykke ned enda ett hakk om italienske Jannik Sinner vinner Toronto-turneringen.

Ruud har ikke vært utenfor topp fem på verdensrankingen siden før annenplassen US Open i fjor. Da hoppet han fem plasser til 2.-plass på rankingen og har siden befestet sin posisjon blant verdens beste tennisspillere. Denne sesongen har det gått noe tråere for ham til tross for at han forsvarte finaleplassen i Grand Slam-turneringen Roland-Garros.

Snarøya-gutten har vært inne blant topp ti siden mai 2022.