Havnaa sliter etter bruddskaden: – I verste fall er karrieren over

ARENDAL (VG) Proffbokser Kai Robin Havnaa (34) sliter fortsatt med tommelbruddet han pådro seg i januar.

BRUTALT: Dommeren stopper kampen i januar der Kai Robin Havnaa knocket ut Hany Atiyo. Vis mer

– Alt ligger til rette for at hverdagene skal gå perfekt opp med jobb og trening. Derfor er det skikkelig irriterende at den her ikke har grodd som den skal, sier Havnaa.

Han ser ned på den høyre tommelen som knakk da han leverte slaget som knocket ut egyptiske Hany Atiyo i Chateau Neuf 28. januar.

TOMMELTRØBBEL: Kai Robin Havnaa får ikke trent skikkelig. Bruddet i den høyre tommelen har ikke leget seg. Vis mer

Ortoped Andreas Lødrup, tidligere verdensmester i kickboksing og kjent fra Mesternes mester, opererte Havnaa på Rikshospitalet i februar.

Estimatet var tre måneder borte.

– Jeg fulgte planen og var veldig tålmodig. Alt føltes bra, og så fikk jeg signaler om at det kunne bli ny kamp i Oslo i starten av juni, sier Havnaa og innrømmer:

Fakta Kai Robin Havnaa Født : 20. januar 1989 (34 år)

Vektklasse : Cruiser (opp til 91 kg)

Høyde : 191 cm

Proffkarriere : 18 seirer (15 på knockout) – ingen tap.

Gikk sin første proffkamp i november 2014. Vant 19. mars 2022 på teknisk knockout mot Ervin Dzinic i Berlin. Fulgte opp med ny knockoutseier mot Hani Atiyo i Oslo 28. januar. Vis mer

– Da ble jeg nok litt for ivrig og slo for mye hardt for tidlig. Jeg merket at tommelen ikke var som den skulle. Det er ekstra tungt ettersom operasjonen var så vellykket.

– Smertene er store, jeg må avbryte treningene og tommelen hovner opp når jeg slår med full kraft. Det går ikke sånn som ting er nå, sier Havnaa som skal undersøkes grundig.

Frykter operasjon

Han vil nesten ikke si ordet han frykter blir konklusjonen:

– Operasjon ... Hvis jeg må operere tommelen på nytt med påfølgende måneder uten full trening. Jeg vet ikke helt hvordan det vil arte seg.

– I verste fall er karrieren over. Det vil være utrolig synd nå som jeg var godt i gang, sier han.

I starten av pandemien hadde Havnaa signert kontrakten som sikret VM-kamp mot Kevin Lerena, men det ble ikke noe av.

Han forlenget heller ikke avtalen med promotorselskapet Wasserman (tidligere Sauerland), og har heller satset på et samarbeid med Max Mankowitz og Norway Box Promotion.

Daglig leder

– Det hadde vært så knall å få til et par skikkelige kamper nå. Det er bare å satse i den alderen jeg er nå, men da må jeg jo få slått skikkelig, gliser knockoutspesialisten som blant annet er blitt utfordret av Kevin Melhus til en norsk duell.

NY JOBB: Kai Robin Havnaa er daglig leder i Arendal Bokse og Kickboxingklubb. VG traff ham under dugnaden før høstsesongen starter. Vis mer

Havnaa står midt i lokalene til Arendal Bokse og Kickboxingklubb der det er dugnad for å få alt på stell før høstsesongen starter. 34-åringen tar nå over som daglig leder.

Bryllup og Havnaa-film

Uten for bokseringen er det mye å glede seg over. Han og forloveden Line Randeberg planlegger bryllup i 2025.

HISTORISK: Bildene av pappa Magne Havnaa, fortsatt Norges eneste mannlige verdensmester i boksing, skal opp på veggen når lokalene i bokseklubben Kai Robin Havnaa driver er pusset opp. Vis mer

Snart skjer det store ting med den kommende kinofilmen om Havnaa-brødrene. Den ene ble verdensmester i boksing på 90-tallet, og den andre mest kjent som «sleggemannen» i Nokas-ranet.

– Jeg liker at det blir en skikkelig boksefilm, tenk om den kan bli like bra som «The Fighter»! sier Havnaa entusiastisk.

Filmen fra 2011 var basert på historien om boksebrødrene Micky Ward og Dicky Eklund, spilt av Mark Wahlberg og Christian Bale. Sistnevnte fikk for øvrig Oscar for sin rolle.

– Filmopplegget kan jeg ikke si noe særlig om, men jeg tror det blir skikkelig kult! Historien om pappa og onkel Erling bør bli en bra film, slår Havnaa fast.

Se dokumentarfilmen om Magne Havnaa fra 2013: