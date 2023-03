Bekrefter: Petter Northug gjør NM-comeback

Petter og Even Northug skal gå lagsprint sammen under NM del to på Tolga.

Petter Northug har vært tett på langrennssirkuset som TV 2-ekspert. Nå skal han konkurrere mot verdenscupløperne.

Adresseavisen

14.03.2023 22:23 Oppdatert 14.03.2023 23:20

– Strindheim stiller med to lag i NM lagsprint herrer. Det ene består av Håkon Skaanes og Kristoffer Berset. Det andre laget av Petter Northug og Even Northug.

Strindheim IL-leder Erlend Ulstad bekrefter overfor Adresseavisen tirsdag kveld at den endelige avgjørelsen er tatt.