Klæbo sier nei til nok en landslagssamling

Landslaget planlegger treningssamling på snø i Finland i november. Johannes Høsflot Klæbo blir heller ikke med dit.

Sammen med pappa Haakon skal Johannes Høsflot Klæbo oppholde seg mye i høyden i høst. Her er duoen og Klæbos samboer Pernille Døsvik sammen under et rulleskirenn i Raufoss i sommer.

17. sep. 2022 14:23 Sist oppdatert nå nettopp

– Nå skal jeg teste ut et høyderegime fullt ut og da hjelper det ikke med et opphold her og der. Jeg må gjøre dette helhjertet. Jeg blir i høyden frem til sesongstarten på Beitostølen. For meg er det helt topp å være i Livigno, og i fjor fikk jeg også gått mye på snø der.

Johannes Høsflot Klæbo dropper dermed to av tre samlinger med landslaget før sesongåpningen.