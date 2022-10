«Hodet i klemme»-stjerne klar for historisk VM-finale – er egentlig vraket

Exauce Mukubu (21) har sikret Norge den første medaljen for menn i U23-VM i bryting. Onsdag møter «Exo» – som nylig ble kastet ut av landslaget – Karlo Kordic fra Kroatia i gullfinalen i mesterskapet i Spania.

VISER MUSKLER: Exauce Mukubu poeng-utklasset svenske Matz Ahlgren i semifinalen i U23-VM. Onsdag kveld bryter «Exo» for Norges første herregull i ungdomsverdensmesterskapet i Spania.

Exauce Mukubu vil sammen med landslagstrener Fritz Aanes og tidligere europamester Morten Thoresen arrow-outward-link være hovedkarakter i neste sesong av NRK-serien «Hodet i klemme». Den kommer i februar.

Tirsdag slo han slo svenske Lukas Ahlgren 11–0 i VM-semifinalen i 82-kilosklassen. 17. august ble han fratatt landslagsplassen. Ifølge en pressemelding arrow-outward-link samme dag, undertegnet sportssjef Erik Rønstad, skyldes termineringen av Mukubus landslagskontrakt «brudd på kontraktsvilkårene».

Vrakingen gjelder ut 2022, med forbehold om at forbundet fortsatt kan «vurdere ham som en aktuell kandidat til fremtidige internasjonale konkurranser». Det gjorde de til U23-VM nå:

– Han leverer jo varene, det er ikke noe tvil om det. Når han hører på trenerteamet og følger game-planen og taktikken, så blir det bra. Vi er jo glade og lettet, men egentlig ikke overrasket. Det er jo det nivået her vi har visst at han har inne. Bekreftelsen på det har kommet nå, sier landslagstrener Fritz Aanes til VG.

– Det er historisk det han gjør, han er den første norske herrebryteren i en VM-finale i et U23-mesterskap. Nivået her er høyt, og det er flere gull- og medaljevinnere fra senior-VM som deltar i forskjellige vektklasser her, tilføyer og understreker Aanes.

Grace Bullen er eneste norske bryteren som har tatt U23-gull. Hun vant i 59-kilosklassen i 2018.

Mukubu har vunnet to store turneringer tidligere i år. Nå er han på god vei til å bli Norges største OL-håp foran sommerlekene i Paris høsten 2024. Kvalifiseringen starter nester år. Norge klarte ikke å kvalifisere noen brytere til Tokyo-OL 2020 (2021).

ISBADER: Exauce Mukubu under opptak av NRK-serien i januar i år.

– «Exo» (Exauce Mukubu) er unik utøver og karakter. Historien hans er ekstremt sterk. Vi er takknemlig for den tilliten han og brytelandslaget har vist oss. Det mangler ikke på drama og overraskende vendinger når sesong 2 kommer på lufta, sier Kim Peder Rismyhr, som står bak den populære NRK-serien «Hodet i klemme».

Karlo Kordic slo georgiske Beka Guruli 6-5 i sin semifinale.

– Vi skal analysere kampene til Kodric og legge opp et løp etter det, sier Fritz Aanes.