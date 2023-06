Caroline Wozniacki gjør tenniscomeback – vil spille US Open og OL i Paris

Den danske tennisyndlingen Caroline Wozniacki (32) forteller i en lengre Vogue-artikkel at hun skal gjenoppta sin aktive karriere.

– Er jeg nervøs? Ikke egentlig. Jeg kommer tilbake til noe jeg elsker.

29.06.2023 15:59

Det skjer tre og et halvt år etter at Wozniacki spilte sin hittil siste kamp i Australian Open i 2020.

Siden den gang har Wozniacki fått to barn, men nå er hun klar for å spille tennis igjen.

– Jeg skal spille US Open. Det er bare en elektrisk atmosfære i New York som jeg ikke kan få nok av … jeg starter i Montreal for å komme tilbake i slag, og så reiser vi til New York. Etter det har jeg noen måneder til å forberede meg til Australia, og så tar vi det derfra. OL i Paris er definitivt et mål også, uttaler Wozniacki i Vogue-artikkelen.

Tror hun kan vinne

Hun fortsetter:

– Er jeg nervøs? Ikke egentlig. Jeg kommer tilbake til noe jeg elsker. Ja, jeg kommer til å være nervøs før kamper, og det er helt greit. Kan jeg vinne US Open? Det tror jeg. Kan jeg vinne Australian Open? Det tror jeg. Det er derfor jeg gjør dette. Og så antar jeg at vi får se hva som skjer.

Wozniacki var i lang tid verdensener uten å vinne en eneste Grand Slam-tittel. Den første – og hittil eneste – kom i Australian Open i 2018.

Årsaken til at Wozniacki la opp allerede som 29-åring, var at hun slet med store smerter og ble diagnostisert med kronisk leddgikt.

Kom seg ikke ut av sengen

– Jeg våknet en dag og klarte ikke å komme meg ut av sengen. Jeg hadde så vondt at jeg verken klarte å børste håret eller pusse tennene. Til slutt, etter å ha besøkt fem, seks, sju leger, fikk jeg vite at jeg hadde en kronisk betennelsessykdom – leddgikt, skriver hun.

– Leddene hadde hovnet opp så mye og så smertefullt fordi immunsystemet mitt var overbelastet og angrep kroppen min. Og selv om jeg fortsatte på touren og sto i det, ville jeg bare sove. På et tidspunkt sov jeg i 43 av 48 timer etter en kamp, forklarer Wozniacki.

Dansken slo ikke en tennisball på over to år etter at hun la opp, men det har tydeligvis gitt mersmak. Planen er comeback i Montreal i starten av august, mens US Open spilles fra 28. august til 10. september.