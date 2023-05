Dommersjef utestengt fra håndball: – Som et sjokk

Suspensjonen av EHFs dommersjef, Dragan Nachevski, ryster europeisk håndball i sesongavslutningen.

I HARDT VÆR: Dragan Nachevski. Her fotografert under kvinne-EM i november.

30.05.2023 10:11

Fredag sendte det europeiske håndballforbundet ut en pressemelding om at den profilerte nordmakedoneren inntil videre er utestengt. Det har EHF-styret besluttet etter å ha fått opplysninger fra dansk TV 2.

– Dette kommer som et sjokk på oss alle, sier Øyvind Togstad til VG.

Trønderen er en del av EHFs dommerkomité, som Dragan Nachevski inntil sist fredag ledet. Dommersjefen var så sent som i januar gjest på Norges Håndballforbunds fagseminar for dommere og dommerkontakter.

– Jeg har ikke noen andre kommentarer enn at jeg avventer mer informasjon. Jeg har ikke lest noe mer enn pressemeldingen, sier Togstad som ikke har vært i kontakt med Nachevski siden nyheten ble kjent.

Den danske TV-kanalen hevder den har mottatt en rekke tips rundt Nachevski i 2019. TV 2 planlegger i sommer å publisere en dokumentar om potensiell matchfiksing i internasjonal håndball.

I januar 2020 valgte kanalen å gå «undercover» i et møte med Dragan Nachevski på et hotell i Sverige. De hyret en skuespiller til å agere en kinesisk forretningsmann, som gjerne ville ha kinesisk håndball med i den østeuropeiske SEHA-ligaen.

EHF-SJEF: Dragan Nachevski (til venstre) som EHFs delegat under EM-møtet mellom Sverige og Norge i januar 2020.

Dette opptaket har TV 2 videresendt til EHF i Wien. På grunnlag av hva som blir sagt, er Nachevski foreløpig fjernet fra sitt verv. Det skriver EHF i pressemeldingen.

Ifølge dansk TV 2 sier en anonym, tidligere dommer, i den planlagte dokumentaren at Nachevski – via en annen person – har bedt dommeren å manipulere resultatet av en håndballkamp.

I en skriftlig forklaring til det europeiske forbundet skriver Dragan Nachevski at han aldri har vært i noen type kampfiksing. EHF opplyser at makedoneren i TV-opptaket flere ganger avviser å delta i kampfiksing, men at han ikke distanserer seg helt fra det og derfor sender feil signaler i den rollen han har.

– Jeg har vært på reise og har foreløpig for lite informasjon om saken. Jeg må bare henvise til ledelsen i IHF, sier sjefen i dommerkomiteen til det internasjonale håndballforbundet, norske Per Morten Sødal, til VG.

Dragan Nachevski har lenge vært medlem av hans verdensomspennende komité for dømming av håndball.

– Er dette uheldig for håndballsportens troverdighet?

– Uten at jeg tar stilling til noen som helst i denne saken, så sier jeg på generelt grunnlag: Det er selvfølgelig det. Det sier seg selv. Kampfiksing er noe dritt. Hvis noen under min ledelse innblandet i noe slikt, tar det meg under et sekund å ta beslutningen, lover Sødal.

INTERNASJONAL DOMMERSJEF: Per Morten Sødal.

Gunnar Pettersen har i over 40 år vært involvert i internasjonal håndball som spiller, klubbtrener, landslagstrener og TV-ekspert.

– For meg er det som skjer med Nachevski veldig skuffende. Dette er uansett ikke bra for sporten, sier Pettersen til VG.

Han kan heller ikke kommentere selve saken, men mener at det er fortsatt er ting han mener «skurrer» rundt maktpersoner på den internasjonale scenen.

Viaplays håndballekspert forteller en historie fra en avgjørende kamp i Øst-Europa hvor en av hans spillere – plutselig ble avblåst – i sluttminuttet. Hendelsen ble matchavgjørende.

– Spilleren spurte «hvorfor blåser du?» og dommeren svarte «jeg fikk bare lyst». Den ene av kampens dommere har jeg denne sesongen møtt som EHF-delegat i Champions League, sier Pettersen.

Dragan Nachevski har i lang tid vært dommeransvarlig i EHF. Dansk TV 2 knyttet i januar sønnen hans, Gjorgij Nachevski, og tre andre dommere til påstander om matchfiksing. Men alle de fire dommerne fikk fortsette å dømme kamper under VM i Sverige og Polen. Gjorgij Nachevski dømte til slutt VM-finalen sammen med Slave Nikolov.