Den irske boksedronningen slått ned fra tronen – med McGregor ringside

DUBLIN (VG) Conor McGregor (34) skrek og gestikulerte det han maktet, men Katie Taylor (36) gikk på sitt første tap som proffbokser mot Chantelle Cameron (32).

DET FØRSTE TAPET: Katie Taylor (t.v.) måtte se seg slått på hjemmebane mot Chantelle Cameron i natt.

21.05.2023 03:01

Cecilia Brækhus skulle egentlig også vært i ringen lørdag kveld i den irske hovedstaden. Men hun våknet opp med influensa lørdag morgen, og VM-kampen i super weltervekt mot Terri Harper måtte avlyses.

Hovedkampen var uansett oppgjøret mellom Taylor og britiske Cameron. Førstnevnte har tronet som verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse etter at Brækhus gikk på sine første tap mot Jessica McCaskill.

Taylor sto med 22 strake seirer av like mange mulige som proff, men den første kampen hjemme i Irland ble en stor nedtur for nasjonens mest populære idrettsutøver.

I desember ble hun kåret til Irlands mest populære idrettsprofil for sjette år på rad.

KAMPSPORTSTJERNER: Katie Taylor (t.v.) får trøst av Conor McGregor etter tapet i Dublin lørdag kveld. Hun er Irlands mest populære utøver, mens McGregor har fått enorm oppmerksomhet i hele verden for sin MMA-karriere.

36-åringen hadde en stor karriere som amatørbokser, og bygget seg opp en enorm popularitet med blant annet OL-gull i London i 2012. Hun ble proff i 2016, og selv om det har vært noen meget jevne kamper – og heldige dommeravgjørelser – hadde hun ikke tapt. Før nå.

Historien om Taylor: Måtte late som om hun var gutt for å få bokse

McGregor ringside

Det ble fort tøft å gå opp én vektklasse å utfordre Cameron med alle hennes fire VM-titler i super lettvekt. De to gikk ti intense runder foran ekstatiske irske supportere i et fullsatt 3Arena i Dublin.

Det betyr at det var godt over 10.000 tilskuere på plass, og på første rad satt MMA-stjernen Conor McGregor og heiet på sin landsvenninne.

IRSK SUPPORTER: Conor McGregor var på plass og gjorde det han kunne for å støtte Katie Taylor.

Flere ganger var McGregor helt oppe ved tauene og heiet på Taylor. Hun fikk det likevel for tøft mot Cameron som bokset offensivt og presset hjemmefavoritten fra første runde.

Da dommerpoengene ble lest opp etter kampen var det to dommere med 96–94 i favør Cameron, mens den tredje dommeren hadde 95–95.

Varsler returkamp

Dermed kan Cameron ta med seg alle beltene tilbake til Northampton, mens Taylor nå må bestemme om hun vil gå tilbake til lettvekt å forsvare alle titlene hun fortsatt har der – eller ta en returkamp mot Cameron.

FORTSATT MESTER: Chantelle Cameron poserer med IBF, WBA, WBC, WBO og IBO-beltene i super lettvekt etter seieren mot Katie Taylor.

Nå blir det trolig amerikanske Claressa Shields som regnes for å være verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse, men Cameron må også regnes med helt der oppe.

Hun er nå ubeseiret på sine 18 proffkamper og har altså slått både Taylor og McCaskill i løpet av det siste halvåret.

– Det var ikke slik jeg ville at min «homecoming» skulle gå, men jeg er uansett meget takknemlig for støtten. Gratulerer til Chantelle for en fantastisk prestasjon, og takk for muligheten til å kjempe om beltene dine, sa Taylor etter kampen og la til:

– Jeg ser frem til omkampen.