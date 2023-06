Kristoffersen om papparollen: – Nytter ikke å grine over det

AKER BRYGGE (VG) Henrik Kristoffersen er ærlig om at det blir spesielt når han og forloveden Tonje Barkenes blir foreldre i juli. Likevel har han hele veien vært tydelig på at han vil bli far som aktiv.

01.06.2023 07:15

VG møtte Henrik Kristoffersen i Oslo sentrum der alpinlandslaget for sesongen 23/24 ble presentert onsdag. Allerede fra start ble Kristoffersens kommende papparolle et tema.

Fra scenen spøkte Kristoffersen med at barnet fort skulle få på seg noen korte Van Deer Van DeerTidligere toppalpinist Marcel Hirscher sitt skimerke, som Henrik Kristoffersen er sponset av. -ski, kanskje allerede fra neste sesong, for å så slutte seg til resten av gutta som sto presentert på scenen.

Likevel er han spent på hvordan det faktisk vil bli.

– Vi gleder oss veldig, sier Kristoffersen til VG, før han stopper opp og blir tankefull:

– Det er noe spesielt med at du ikke ser din nyfødte sønn på fire uker, bare halvannen måned etter han er født. Det skjer jo veldig mye i den perioden, sier han, og sikter mot oppkjøringen på ski, og deretter sesongstart.

Kristoffersen er åpen om at det kan by på utfordringer, men samtidig har alpinisten vært tydelig på at han vil stå på ski den dagen han blir far.

– Det er noe jeg har vært innforstått med i syv år, og det samme gjelder Tonje. Hun er fantastisk flink, så hun kommer til å klare seg mer enn bra nok de gangene jeg er borte over en lengre periode, sier Kristoffersen.

Nå vil han gjerne at sønnen skal huske far som aktiv skiløper.

– Det er noe jeg synes hadde vært veldig kult, at jeg står lenge nok på ski til at han faktisk husker det.

– Har du tenkt noe over hvordan fraværet fra familien vil påvirke deg som idrettsutøver?

– Det kan hende det påvirker meg, men nå har jeg veldig god trening i å være borte fra de jeg er glad i. Så kan det selvfølgelig bli annerledes å være borte fra barnet sitt, enn fra familie og søsken. Det vil tiden vise, og vi må ta konsekvensene av våre valg på godt og vondt, sier han.

Det er en av bakdelene med å holde på med en idrett hvor man reiser mer enn veldig mange andre, påpeker han.

– Man får ikke i pose og sekk her i livet, og det nytter ikke å synes synd på seg selv eller grine over det. Jeg er utrolig glad i det livet jeg har, og jeg tror dette vil gå veldig fint, sier Kristoffersen.

Alpinisten tror også at det å få barn også vil bidra til noen fordeler for ham.

– Jeg har jo litt vanskeligheter av å slå av bryteren. Spesielt når det butter imot. Det kan hjelpe på å komme hjem til en som forhåpentligvis ikke griner så mye, men smiler. Og at vi kan leke litt, og slikt, sier han.

– Har dere tenkt noe på navn, siden det ikke er så lenge til termindato?

– Det har vi, men det får ikke du vite, sier Kristoffersen og smiler lurt.

Barkenes og Kristoffersen har base i Salzburg i Østerrike, og Kristoffersen bekrefter at den kommende familien vil fortsette å bo der etter barnets fødsel.

– Vi føler oss veldig hjemme der, så det tror jeg blir veldig bra, avslutter han.