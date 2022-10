Feller knallhard dom: – Ikke eliteserienivå

Kjetil Rekdal og André Hansen er ikke nådig når de beskriver eget forsvarsspill.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal mener det defensive må forbedres. Framover i banen er han langt mer fornøyd.

2. okt. 2022 23:05 Sist oppdatert nå nettopp

Kristiansund – Rosenborg 4–4 (3–1)

På overtiden i Kristiansund slapp RBK inn sitt 25 baklengsmål på bortebane i årets eliteserie. Det gir et snitt på nesten to innslupne – 1,92 for å være presis.