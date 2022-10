Bach vurderer å slippe til russerne

IOC-presidenten Thomas Bach vil gi russiske og hviterussiske utøvere muligheten til å konkurrere under nøytralt flagg - under en viktig forutsetning: De må ta avstand fra regimet i Moskva.

Thomas Bach og Vladimir Putin i samtale under OL i Sotsji i 2014.

1. okt. 2022 13:41 Sist oppdatert nå nettopp

Det sier tyskeren til Corriere della Sera.

Bach kommer imidlertid ikke med noe konkret forslag til hvordan de russiske og hviterussiske utøverne skal ta avstand fra sine regimer. En ny lov som ble innført i vår, gir strenge straffer for russere som snakker negativ om de væpnede styrker.

– Det handler ikke nødvendigvis om å få Russland tilbake. Det handler om å få idrettsutøvere med russisk pass tilbake i konkurranse hvis de ikke støtter krigen, sier Bach til den italienske avisen.

Thomas Bach innrømmer at det er et dilemma, men sier at det ikke er de russiske utøverne som har startet krigen.

IOC har hele tiden sagt at de vil vurdere løpende om russisk og hviterussiske utøvere skal inn i varmen, særlig med tanke på deltakelse i OL i Paris i 2024 - og det faktum at det er diverse kvalifiseringskonkurranser i løpet av 2023.

– Blander sport og politikk

– Igjen blir sport og politikk blandet, sukker Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov ifølge RBK.

– Russiske utøvere er patrioter og selger ikke sitt fedreland, sier OL-sjefen fra 2014, Dmitrij Tjernytsjenko, som nå er visestatsminister, til R-sport.

Nylig sa det norske IOC-medlemmet Kristin Kloster Aasen til VG at ingenting har endret seg i IOC’ syn på saken siden anbefalingen om utestengelse av alle russiske og belarusiske utøvere kom 28. februar.

Trakk seg

– Vi har diskutert dette i IOC også etter styremøtet sist (8 og 9. september). Da var vi enige om at vi i henhold til beslutningen i februar, skulle konsultere internasjonale særforbund, utøverkomiteen, nasjonale olympiske komiteer etter sommeren og ta en fot i bakken om situasjonen, sa Kloster Aasen.

Sist uke trakk Norges Skiforbund seg fra FIS-møter på grunn av russisk deltakelse.

Jelena Välbe innrømmet denne uken at den siste utviklingen - med Putins mobilisering av 300.000 soldater og annekteringen av fire områder i Ukraina - gjør at håpet om russisk deltakelse til vinteren er borte.

Ved OL i Tokyo i 2021 og i OL i Beijing i 2022 deltok russiske utøvere - men ikke under det russiske flagget. Men dette var før invasjonen i Ukraina - som startet den 24. februar 2022.

Grunnen til at Russland tidligere har vært utestengt, var den systematiske doping opp mot og under Sotsji-OL på hjemmebane i 2014.