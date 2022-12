Zuccarello med ny scoring: – Bare flaks

Mats Zuccarello scoret det tredje målet da Minnesota Wild slo Detroit Red Wings 4–1 i NHL onsdag. Nordmannen har fått målpoeng i åtte strake kamper.

NTB, VG

15. des. 2022 07:21 Sist oppdatert nå nettopp

Med scoringen er Zuccarello oppe i 30 målpoeng denne sesongen, fordelt på ti mål og 20 målgivende pasninger. Wild har vunnet sine tre siste kamper.

– Det var bare flaks. Det var bra å se den gå inn. Det var en viktig scoring for å gå til pause med en tomålsledelse, sa «Zucca» etter kampen.

Frederick Gaudreau scoret Wilds første mål etter 14.37 i første periode, før Matt Dumba økte ledelsen til 2–0 etter 8.02 i andre periode. Elmer Söderblom reduserte for gjestene etter 18.41 i samme periode, før Zuccarello scoret bare 16 sekunder senere.

I overtallsspill og med 41 sekunder igjen av tredje og siste periode satte Gaudreau pucken i motstanderens tomme mål fra egen banehalvdel. Dermed ble sluttresultatet 4–1.

– Jeg håper at lag synes det er vanskelig å spille mot oss. Ikke bare grunnet vårt fysiske spill men forhåpentligvis også for at vi aldri gir oss i forsvar og angrep. Utfordringen nå er å gjøre dette hver kamp, igjen og igjen, sa Wild-trener Dean Evason.