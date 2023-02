Anders (23) la opp som quarterback for å jakte trenerdrømmen i USA

PHOENIX (VG) Svært få nordmenn har fått tilliten som quarterback for et amerikansk fotballag i USA. Anders Leine fra Hafjell er en av de få – men nå har han tatt et uvanlig valg.

FRA FEST TIL ALVOR: Norske Anders Leine, her med hendene i været, levde livet i USA som collegequarterback. Nå er hverdagen helt annerledes – som trener.

– Det er som man ser på film, sier Leine til VG.

23-åringen fra Lillehammer flyttet til USA som 17-åring og ble quarterback for high school-laget Tri-County Vikings. Der imponerte han såpass med både armen og beina at han fikk sjansen for collegelaget Charleston Golden Eagles.

Det var der han levde «som på film».

Som backup-quarterback innrømmer han lett at livet hans lignet på karakteren Alex Moran i den populære TV-serien «Blue Mountain State».

SOM PÅ FILM: Anders Leine sammenligner collegelivet sitt med «Blue Mountain State»-karakteren Alex Moran (nr. 2 fra venstre). De hadde til og med samme draktnummer.

Man skulle kanskje tro at festene i serien er overdrevet, men Leine nevner nettopp festingen som noe han ble overrasket over da han startet på college.

– Jeg fikk oppleve noen av de store «gatefestene» på universiteter som Ohio State, West Virginia og Virgnia Tech hvor flere gater blir stengt helt av og det er tusenvis av studenter ute og fester. Det var noe helt nytt for meg. Det var også alltid morsomt da vi var ute på byen og ble gjenkjent av folk, og spesielt nå som jeg har noen kompiser i NFL, sier Leine.

Men livsstilen endret seg drastisk da han tok et omfattende karrierevalg for to år siden.

– Som spiller var det sånn som på film, men som trener er det ikke mye som ligner det. Jeg jobber over 100 timer i uken, så det er ikke så mye tid til annet enn jobb og skole.

Leine bestemte seg nemlig for å legge opp som quarterback for å prøve seg som trener for samme lag. Han ble en såkalt «graduate coach», som er både student og trener.

– Det var flere grunner til at jeg la opp. Det startet med at en trener på Charleston sa at jeg kom til å nå langt som trener hvis jeg satset på det, og så hadde jeg en skulderskade som gjorde det vanskelig å spille. Å bli trener på college har også vært en stor drøm for meg, så da jeg ble tilbudt jobben var det en sjanse jeg ikke ville si nei til, forklarer han.

Men overgangen fra spiller til trener var stor, ikke minst for lagkameratene som nå måtte forholde seg til ham på en annen måte. Derfor takket Anders ja til tilbudet da han ble spurt om å bli tight end- og fullback-trener for et annen collegelag, Northern State Wolves.

– Det var definitivt en rar overgang. Jeg fant ut at det var bedre å komme til et nytt system og ikke være trener for vennene mine, sier han.

Quarterbacken er på mange måter en «trener på banen», og er ansvarlig for å videreformidle alle beskjeder fra hovedtreneren til medspillerne. Derfor har ikke overgangen vært så vanskelig som den kunne vært, og nå drømmer Leine stort.

– Målet mitt er å bli offensiv koordinator for et «Power Five»-lag «Power Five»-lagSamlebetegnelse for de fem største collegeavdelingene i USA, med lag som bla.a. Alabama, Ohio State, Clemson, Georgia, Michigan ++.

I AKSJON: Leine er nå trener for Northern State University i Divisjon 2.

Norge har på mange måter en svært stolt trenertradisjon i USA. Nordmannen Knut Rokne (Knute Rockne) emigrerte nemlig til Amerika som femåring, der han etter hvert ble en av de mest legendariske collegetrenerne noensinne. Han har fått mye av æren for å revolusjonere idretten til slik den er i dag.

Det er store sko å fylle for Leine, som er den første norske treneren på collegenivået på lang, lang tid.

