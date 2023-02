TV 2-profilene dukket opp på RBK-trening: Røper nye planer

Norsk fotball skal få merke at TV 2 har tatt over rettighetene, mener kanalens profiler. Nå røper de noen av planene for sesongen som kommer.

Erik Thorstvedt, Jan Henrik Børslid og Øyvind Alsaker tok en prat med Per Ciljan Skjelbred etter fredagens RBK-trening i Marbella.

11.02.2023 10:18

MARBELLA: – Vi bruker Marbella som en treningsleir vi også. Vi snakker med folk og viser fram klubbene på våre plattformer.

Det sier Jan Henrik Børslid til Adresseavisen. Aller mest kjent som programleder for Premier League-sendingene til TV 2, men fra 2023-sesongen vil hans ansikt knyttes tett til Eliteserien.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn