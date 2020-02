– Vi skal gjøre det vi har gjort til nå, ikke finne på noe nytt. Spillerne skal ha de samme rutinene og jobbe videre med det. Men samtidig skal de våge å stå den situasjonen de er i. Det er viktig, sier Sola-treneren til Aftenbladet før kveldens møte med Molde hjemme i Åsenhallen.

Etter at Sola mistet det som lenge så ut som en sikker seier og to viktige bortepoeng mot Oppsal i Oslo søndag, lever kampen for tilværelsen videre.