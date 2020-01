Årets ildsjel er fra Os: – Dette er helt uvirkelig

Brit Eirin Tungeland (70) Tungeland fra Os Turnforening ble kåret til Årets ildsjel under lørdagens Idrettsgalla i Hamar OL-amfi.

Hun har vært en drivende kraft i håndballmiljøet i Os siden midten av 1970-tallet - som spiller, trener, kursholder og styremedlem.

Les stort intervju med Brit Eirin Tungeland her.

– Dette er helt uvirkelig. Først og fremst vil jeg takke de som har nominert meg, og juryen som har plukket meg ut til å oppleve dette sammen med de andre nominerte. Jeg vil takke alle på Os, Bjørnafjorden og i hele Norge som har stemt på meg, sa en rørt Tungeland i takketalen.

– I kveld sitter det en hel gjeng av de på klubbhuset i Os og følger med, så jeg vinker litt til dem. Jeg vil også takke alle frivillige som jeg har jobbet sammen med i alle år, for jeg har hatt gode medarbeidere. Jeg vil også takke alle store og små som jeg har fått oppleve utrolig mye gøy sammen med, sa Tungeland videre.

Bergenser vant pris

Tungeland var ikke den eneste hordalendingen som fikk prisdryss under lørdagens Idrettsgalla.

Den 25 år gamle bergenseren Salum Ageze Kashafali vant prisen for Årets mannlige parautøver.

Kashafali hadde en eventyrlig sesong i fjor. Han tok gull på 100 meter for svaksynte under para-VM i Dubai. Han spurtet i mål på tiden 10,54, som var ny mesterskapsrekord - og kun ett tidel bak sin egen verdensrekord. 25-åringen tok også NM-gull for funksjonsfriske på Hamar i august.

Les stort intervju med Kashafali her.

Fredrik Hagen, NTB Scanpix

– Vet ikke hva jeg skal si

Det var en fornøyd og rørt Kashafali som mottok prisen av roer Olaf Tufte og idrettspresident Berit Kjøll.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vil takke juryen først. Det å være med er en seier i seg selv. Nå som jeg kom på toppen, får jeg være en ydmyk bergenser og ta seiersdansen på hotellrommet, sa han og gliste.

– Jeg vil takke Gud for mulighetene. Det verste i livet er ikke å bli født svaksynt eller med andre vanskeligheter, det er å bli født helt frisk uten en visjon for å utvikle talentet sitt. Det er en spesiell person som har stått meg nær, og det er min kjære trener Jan Herman Hordvik, sa han videre i takketalen.

Videre takket Norna-Salhus-løperen klubben sin:

– Jeg vil takke treningskamerater som hver dag blir slått av en svaksynt på trening. Sorry gutter! Så vil jeg takke meg selv for å komme gjennom alt drittarbeidet som blir satt opp hver dag, sa bergenseren til latter i salen.

Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Mol vant

Også Anders Mol fra Fusa tok en gjev pris lørdag kveld. Sammen med sin sandvolleyballmakker Christian Sørum, fikk de prisen for Årets lag etter en sesong der de vant sju turneringer, tok gull i EM og bronse i VM.

– Vi er et stort lag og har mange å takke, men spesielt stor takk til vår trener og min pappa Kåre Mol, sa Mol.

Her er alle vinnerne av prisene på Idrettsgallaen 2020: