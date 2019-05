Larvik anker ikke degraderingen

Klubben vil ikke anke beslutningen til eliteserienemnda i Norges Håndballforbund som avviste søknaden om eliteserielisens for sesongen 2019/2020.

– Styret har diskutert grunnlaget for eliteserienemndas beslutning, slik dette er beskrevet i brevet fra nemnda. Styret er ikke udelt enig med nemndas fremstilling eller vurderinger. Etter en samlet vurdering har styret likevel besluttet ikke å anke, sier styreleder Marion Eriksen Wold i en pressemelding.

Larvik har klare prioriteringer.

– Vi vil prioritere alle våre ressurser til å klargjøre klubben for sesongen vi står foran, og ruste oss best mulig for å levere godt både sportslig, organisatorisk og økonomisk, heter det fra Eriksen Wold.

Hun sier videre at det har vært stor interesse både lokalt og nasjonalt for saken. Også om beslutningen til lisensnemnda skulle ankes.

– Både styret, kontrollkomiteen og sponsoransvarlig Merete Berdal har foretatt en grundig vurdering av nemndas begrunnelse. Vi har satt oss godt inn i saken og regelverket, og på dette grunnlaget tatt beslutningen om ikke å anke vedtaket. Vi håper alle som har et hjerte for klubben stoler på vår vurdering, slik at vi nå kan sette alle krefter inn til å bidra til å gjenreise Larvik Håndballklubb. Vi gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet, sier Eriksen Wold.