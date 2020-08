Korona knakk motivasjonen til sykkelproffen: – Jeg var veldig deprimert

I stedet for å forberede seg til Giro d`Italia, har Kristoffer Halvorsen brukt timevis daglig på å spille playstation. Koronakrisen knakk all motivasjon.

KRISTIANSAND: – På det verste var jeg veldig deprimert. I stedet for å gjøre det jeg elsker, så gravde jeg litt min egen grav, sier Kristoffer Halvorsen, og kikker ut av vinduet i sin flotte leilighet i St. Olavs vei på Lund.

I sin tredje sesong som proff – hans første i sitt nye lag EF Education First – hadde 24-åringen virkelig planer om å vise sykkelverden at gullet i U23-VM i 2016 slett ikke var et blaff. Spurt-kanonen ble allerede i vinter tatt ut til å sykle sin første Grand Tour, og brukte vinteren godt til å spisse formen mot Giro d`Italia i mai.