Pengetrøbbel for Kollen-arrangør: – Vi er i en alvorlig situasjon

Til tross for publikumsforbudet strømmet folk til løypene rundt Holmenkollen i helgen.

Inne på stadion var det imidlertid helt folketomt etter påbud fra Oslo kommune og helsemyndighetene. Nå jobber arrangørene i Holmenkollen skifestival på spreng med å finne ut hvor stort det økonomiske tapet blir.

Daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy sier det er for tidlig å si hvor negativt det vil gå utover selskapets økonomi.

– Det er for tidlig å si noe som helst. Vi har gjennomført et verdenscuparrangement i helgen med alt det innebærer sportslig. Nå har vi begynt å se på det andre, sier Sæterøy.

At situasjonen er dramatisk, er det imidlertid ingen tvil om.

– Det vil få en betydelig påvirkning på vår økonomi. Jeg vet ikke så mye mer akkurat nå. At vi er i en alvorlig situasjon, det tror jeg alle forstår.

– Kan det være at dere ikke kan drive videre?

– Det kommer helt an på de diskusjonene vi har videre, sier Sæterøy.

Vidar Ruud, NTB Scanpix

Skal arrangere skiskyting

Holmenkollen skifestival har foreløpig ikke tatt en avgjørelse på om de som hadde kjøpt billett på forhånd vil få disse refundert.

I forkant av arrangementet sa arrangøren at det var solgt 17.000 billetter. Forbrukerrådet sa før helgen at publikum har rett på å få pengene refundert.

– Det er leit å høre om avlysningen. Du har rett på pengene tilbake for billetten, men du kan ikke kreve arrangøren for utgifter utover det. Dette skyldes forhold som de ikke har ansvar for, sier jurist Caroline Skarderud.

Fotballpresident Terje Svendsen sa i helgen at Norges Fotballforbund regner med å tape mellom 7 og 10 millioner kroner hvis EM-kvalifiseringskampen mot Serbia må spilles foran tomme tribuner.

For Holmenkollen skifestival kan en ny stor utfordring vente like rundt hjørnet. Om to uker skal de etter planen arrangere verdenscup i skiskyting i Holmenkollen.

– Regner dere med at også det arrangementet må gå foran tomme tribuner?

– Akkurat nå regner jeg ikke med noe som helst. Vi er i dialog med Oslo kommune, og vi har bedt om å få et svar så tidlig som mulig, sier Sæterøy.

MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Skiforeningen trakk seg ut

Regnskapet for 2018 viser at Holmenkollen skifestival gikk med et underskudd på 4,6 millioner kroner. Sæterøy sier det i stor grad var knyttet til verdenscuprennet de arrangerte i parallellslalåm.

– Vi var i god flyt for å håndtere langrenn og skiskyting i år, sier hun.

I 2016 og 2017 var overskuddet på rundt 700.000 kroner hvert år.

Fra 2014 til 2018 var selskapet eid av Skiforeningen og Norges Skiforbund sammen. Mot slutten av 2018 ble det kjent at Skiforeningen avviklet eierskapet i selskapet. Norges Skiforbund har siden eid det alene.

Begge eierne hadde da et lån på 2,45 millioner kroner hver til Holmenkollen skifestival, fremgår det av årsrapportene for 2018.

Skiforeningen begrunnet avviklingen med at ressursbruket og risikoen med eierskapet ble for stor.

«Det går på bekostning av foreningens kjernevirksomhet», skrev generalsekretær Erik Eide i Skiforeningens årsrapport for 2018.