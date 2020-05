Positive signaler for barn og unge – breddeidretten må vente

Onsdag ble det kjent at helsemyndighetene jobber mot oppmykning av regelverket for barn og unge i idretten fra senest 15. juni.

Dette innebærer sannsynligvis trening med full kontakt i grupper på inntil 20 personer, og det er heller ikke umulig at det vil bli åpnet for kampaktivitet i enkelte eller flere idretter for utøvere opptil 20 år.

For bredde- og bedriftsidretten, treningsstudioer og toppidrett utenom fotballen er situasjonen imidlertid uendret.

Dermed må for eksempel 2.-divisjonsspillere i fotball, eliteseriespillere i håndball og topputøvere i kampsport fortsatt holde én meters avstand på trening og følge alle de andre smittevernreglene på ubestemt tid.

Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har bedt om at vurderingen gjelder barn og unge. Det er de som er høyest prioritert. Vi skal åpne Norge gradvis og kontrollert, og da må vi ha rekkefølge på ting. Vi har sagt at skolen er veldig viktig og har prioritert den, men barne- og ungdomsidrett er også viktig, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Han har bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å utrede når barne- og ungdomsidretten kan komme i gang. Det er uvisst når øvrig idrett kan omfattes av en slik vurdering. Fra før har toppfotballen (to øverste nivåer) fått klarsignal for både trening og kamp.

– Dette handler om at barn og unge er spesielt sårbare i koronakrisen. Det er naturlig å prioritere barne- og ungdomsidretten. Vi må ta dette gradvis og kontrollert for å sikre at vi ikke får negative konsekvenser når vi tar ett nytt steg, sier helsedirektør Guldvog.