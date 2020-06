Landslagsprofiler stusser over kåring – savner Vipers-spillere

KRISTIANSAND: – Altså, jeg hadde stemt litt annerledes enn det som ble årets lag. For å si det slik, jeg hadde en Vipers-spiller i alle posisjoner bortsett fra én, sier landslagsprofil Camilla Herrem – som selv ble stemt fram som årets venstrekant i eliteserien.

Fakta: Årets lag i eliteserien Målvakt: Annick Lipman, Byåsen − 44,5 prosent (Andrea Austmo Pedersen) Venstre kant: Camilla Herrem, Sola – 32,4 prosent (Kristin Venn, Storhamar) Venstre bakspiller: Thale Rushfeldt Deila, Fredrikstad – 22,1 prosent (Henny Reistad, Vipers) Midtre bakspiller: Julie Bøe Jacobsen, Byåsen – 22,3 prosent (Henny Reistad) Høyre bakspiller: Anna Bjørke Kallestad, Byåsen – 37 prosent (Silje Waade, Vipers) Høyre kant: Emilie Hovden, Storhamar – 67,9 prosent (Malin Aune, Vipers) Strek: Heidi Løke, Vipers 72,7 prosent (Katarina Berens, Tertnes) Prosent viser andel av stemmene mens navnet i parentes er den som ble nummer to i den posisjonen.

I regi av Norsk Topphåndball stemmer spillerne i eliteserien hvert år fram det som blir årets lag. Vipers vant i år sitt tredje seriemesterskap på rad. Men da de i fjor fikk hele fire spillere på årets lag, ble de denne sesongen avspist med én: strekspiller Heidi Løke.

Byåsen fikk flest spillere

– Jeg har stusset over det. Jeg synes mange på vårt lag hadde fortjent en plass. Det er ingen spesielle jeg vil trekke fram, men det er mange på laget som har tatt steg fra forrige sesong, sier Henny Reistad, som i likhet med Herrem deltar på denne ukas landslagssamling i Kristiansand.

John Randeris / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Det hører med til historien at Vipers ikke var like suverene denne sesongen som da de vant med hele ni poeng i fjor. Men verdt å merke seg er det også at årets klare serietoer – Storhamar – bare fikk én spiller på årets lag. Mens serietreer Byåsen stakk av gårde med tre spillere.

– Det er litt merkelig at både serievinner og serietoer har fått én spiller hver på årets lag, sier Bent Svele, håndballekspert i TV 2.

– Mest rettferdige måten

– Bør man endre måten å kåre årets lag på?

– Nei, det er alltid en ære å bli stemt fram når man er valgt av spillerne. Så er det ofte slik at de beste lagene har mange gode spillere, og ofte dobbel dekning, som gjør at de beste spillerne ikke får vist seg fram i samme grad som på et svakere lag. I tillegg spiller de ofte mesterskap og Champions League-kamper i tillegg som gjør at de spares mer i seriekamper, sier Svele, og legger til:

– Jeg vet ikke hvordan man skulle organisert dette best mulig, men i utgangspunktet synes jeg at det er mest rettferdig at spillerne stemmer. Det er vanskelig å ta noen på det.

Reistad flest stemmer av bakspillerne

Det hører også med til historien at en Vipers-spiller fikk nest flest stemmer i samtlige posisjoner (se fakta) bortsett fra på venstre kant og på strek (hvor Vipers-spiller Løke fikk flest). Og at Henny Reistad fikk nest flest stemmer både som venstre og som midtre bakspiller.

Tor Erik Schrøder

– Slik sett fikk Henny Reistad flest stemmer av samtlige bakspillere. Det er veldig sterkt i lys av at hun bare spilte halve sesongen. Men hun lider under av å være anvendelig, sier Hein Barthold, daglig leder i Norsk Topphåndball.

Han synes ikke det er rart at Vipers bare fikk én spiller på årets lag.

– Det så vi også i Larviks storhetstid. De største lagene har så mange gode spillere mens enkeltspillere på de mindre lagene utmerker seg og synes mye bedre. Når spillerne skal avgi sine stemmer tipper, jeg at de tenker tilbake på hvem som har utmerket seg i kampene de har sett, forklarer Barthold.

– Gir avstemningen et riktig bilde av årets lag?

– Ja. Jeg synes for eksempel ikke det er rart at Emilie Hovden, som ble toppscorer i eliteserien, ble året høyrekant. Eller at Thale Rushfeldt Deila, som kom på månedens lag to ganger, ble årets venstre bakspiller. Hvis du ser på alle sju så er det fantastisk gode spillere, og personlig er jeg ikke overrasket over at en eneste av dem ble stemt fram, sier Barthold.