Lasse Kjus: – Jeg mistet en venn altfor tidlig

Idrettsvenner tok farvel med Finn Christian Jagge.

Lasse Kjus utenfor kirken etter bisettelsen av Finn Christian Jagge i Nordstrand kirke i Oslo. Lise Åserud

NTB

Nå nettopp

Finn Christian Jagge gikk bort 8. juli. Dødsfallet fikk stor oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt.

«Finken» ble 54 år gammel, og etterlater seg kone og to barn.

Tirsdag var Lasse Kjus og Kjetil Jansrud to av mange idrettsvenner som tok farvel med Jagge.

– Det er vanskelig å si noe voldsomt mye her i dag. Jeg mistet en venn. Det er altfor tidlig, sier Lasse Kjus.

Han beskriver sin tidligere lagkamerat som viktig for egen utvikling.

– Som klubbkamerat så var han såpass mye eldre enn meg, men som kamerat på landslaget var han og Ole som tospann veldige viktige for meg, min karriere og min vei fram. De la lista og viste oss veien for hva som skulle til, sa Kjus og fortsatte:

– Finken var som idrettsutøver kompromissløs og tøff, det var vanskelig å komme på hans nivå. Som person var han alltid raus og mild. Han var en flott person som mange vil savne.

Kjetil Jansrud var med i bisettelsen av Finn Christian Jagge ved Nordstrand kirke i Oslo. Lise Åserud

Kjetil Jansrud er en av de norske alpinistene som tok arven opp etter avdøde Finn Christian Jagge.

– Det var sterkt. Det er ikke så mye mer så enn det, sa Kjetil Jansrud til den frammøtte pressen etter bisettelsen ved Nordstrand kirke.

Trine Rein sang i kirken. Lise Åserud, NTB Scanpix

Han kunne fortelle at Finken har hatt en veldig stor betydning for hans egen karriere.

– Det har hatt alt av betydning. Vi hadde en liten minnestund i alpinfamilien mandag. Da hørte jeg den nydelige 90-årgangen som snakket om Finken og som tidlig satte standarden. Jeg var litt for ung til å være på landslaget sammen med Finn Christian, men vi har fått en ærefull arv som vi prøver å opprettholde hver eneste dag, sa Jansrud.

Les også Kommentar: «Han løftet norsk alpinsport over i elitesjiktet»

Les også «Finken» hylles av tidligere lagkamerater: – En fantastisk fighter. Han ga seg aldri.

Fakta Fakta om Finn Christian Jagge * Født: 4. april 1966 * Død: 8. juli 2020 (54 år) * Kallenavn: Finken * Klubb: Bærums Skiklub * Meritter: * OL: Ett gull (slalåm, Albertville 1992) * Verdenscupen: Vant sju individuelle verdenscuprenn i slalåm. Ble nummer tre i verdenscupen sammenlagt i 1992, 1997 og 1999 * NM: Åtte gull og to kongepokaler * La opp som aktiv alpinist i 2000. Etter karrieren hadde han en periode som trener for kvinnelandslaget. De siste årene var Jagge ekspertkommentator for TV 2 Vis mer

OL-mester i slalåm, Finn Christian Jagge, ble 54 år gammel. Morten Uglum

– Det var veldig fint å høre hvordan det var da han var ung og virkelig dro i gang det som vi kaller «The Attacking Vikings» og det vi står for.

– Jeg vil minnes ham som en snill og hyggelig person. Jeg er såpass ung at jeg hadde ham på plakater på rommet og opplevde dessuten Finken-cup. Det sier litt om ham og hans engasjement, sa 33-åringen.

Burre om Finken: – Den gode latteren, den sitter i kroppen ennå

Hans Petter «Burre» Buraas var en av mange som tok farvel med Finn Christian Jagge tirsdag. Lise Åserud

Hans Petter «Burre» Buraas minnes en Finn Christian Jagge full av latter og gode råd.

– Han betydde veldig mye for meg, for han var jo en rollefigur fra tidlig alder i BSK og en person vi så veldig høyt opp til. Selv om han ofte kjørte ut, så var han den vi virkelig så opp til, sa Buraas etter bisettelsen.

Den tidligere alpinisten var en av flere idrettsvenner som tok farvel med Finn Christian Jagge tirsdag i Nordstrand kirke.

Skipresident Erik Røste ved båren til Finn Christian Jagge under bisettelsen i Nordstrand kirke i Oslo. Lise Åserud, NTB Scanpix

«Burre» ser tilbake på gode minner med vennen sin både på laget og utenom.

– Han ble jo en liten fadder for meg da jeg kom inn på laget. Han ga meg gode råd, som jeg har vært kjempetakknemlig for i all tid. Jeg hadde faktisk en ferie med han for noen få år tilbake på sidelinjen av alpinmiljøet, som jeg er veldig glad at jeg fikk.

Det var spesielt et særtrekk ved Jagge «Burre» aldri glemmer.

– Det var den gode latteren han alltid hadde. Den sitter i kroppen ennå. Han hadde alltid en sånn brå utbrytende latter, som var helt rå å høre på. Det tror jeg alltid er det jeg kommer til å tenke på.

Hans Petter Buraas vant i likhet med Jagge også OL-gull i slalåm. Burre vant i Nagano i 1998.