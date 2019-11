Kristiansen og Andreassen var begge særdeles sentrale spillere for Sjarmtrollan tilbake i 2015, og var også en del av landslaget i futsal. De ga seg etter 2015/16-sesongen, men er i år en del av Sjarmtrollan-stallen igjen.

– Grunnen til at jeg tok en pause var at jeg var litt lei. Da jeg så de spille i Champions League i høst, kjente jeg at dette ville jeg være med på, sier Lars Henrik Andreassen til iTromsø, som til daglig spiller i TUIL.