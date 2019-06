Det er ikke sikkert at Idrettens hus flytter tilbake til Trondheim Spektrum

– Vi har vært tydelige fra dag én om at vi har en intensjon om å flytte tilbake til Spektrum, men det er ikke noe vedtak om at vi skal gjøre det. Hvis forutsetningene ikke er mulig å oppfylle, lever nok både idretten og Spektrum helt greit med det, sier Kjell Bjarne Helland, organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets.

Han forhandler med Trondheim Spektrum på vegne av både kretsen, flere særforbund og organisasjoner om å få til en leieavtale for Idrettens hus i den nye hallen på Nidarø. Helland sier at de fortsatt er i dialog, og at de trenger å avklare om de flytter inn i Spektrum innen 1. juli. Da trenger den nåværende utleieren deres på Tunga svar om de ønsker å bli værende der utover 1. juli 2020 – da kontrakten utløper.