(Aftenbladet): Narve Gilje Nordås hadde den 20. beste tiden blant de 25 startende på 10.000 meter. Og med en personlig rekord, satt tidligere denne sesongen, på 29.51.90 var ikke forventningene altfor store foran sin start på distansen i Gävle.

– Jeg hadde et håp om å komme meg på den beste halvdelen og sette personlig rekord. Følte nemlig at formen var rimelig bra på de siste treningene og trodde på et bra løp, sier Sandnes-løperen.