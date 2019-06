Norge får storkamp tidlig på hjemmebane. Frankrike blir gruppemotstander i håndball-EM.

Portugal og Bosnia-Hercegovina er Norges øvrige motstandere i det innledende puljespillet. Det ble klart da EM-gruppene ble trukket i Wien fredag kveld.

Det norske laget var på seedingsnivå to av fire. Trolig ville Norge vært toppseedet om de hadde blitt blant de fire beste i fjorårets EM. I stedet måtte Christian Berges menn tåle risikoen for å få en gigant tidlig i mesterskapet, som Norge innleder på hjemmebane i Trondheim.

Det var bare tre alternativer for Norge fra bollen med toppseedede lag. I tillegg til Frankrike var også regjerende mester Spania og Tsjekkia mulige motstandere for Sander Sagosen og co.

Lise Åserud / NTB scanpix

Ikke på topp

Sverige, Danmark og Kroatia var også på seedingsnivå én, men de var allerede plassert i hver sin gruppe før trekningen. Dermed kunne de ikke få Norge i første fase av mesterskapet.

Frankrike har herjet i herrehåndballen de siste ti årene, men var ikke på sitt beste i de to siste sluttspillene. Uansett blir det en vrien EM-kamp for Norge.

Spania ville vært en marerittrekning for de norske håndballgutta. Spanjolene står uten tap for et norsk lag på 22 år og 16 kamper. Senest for to uker siden røk Norge 30–31 for Spania under en kamp i Bodø.

Lise Åserud / NTB scanpix

God start blir viktig

Det blir fort helt avgjørende for lag med semifinaleambisjoner å gå feilfritt gjennom gruppespillet. De to beste lagene fra hver pulje går videre og tar med seg poeng og mål til hovedrunden, der fire nye kamper venter.

Trolig er Sverige og regjerende verdensmester Danmark blant motstanderne om Norge tar seg videre.

Norge arrangerer EM sammen med Østerrike og Sverige i perioden 9. til 26. januar. Det er første gang at et europamesterskap i håndball vil bestå av 24 lag.

Christian Berges menn har spilt minst semifinale i tre av de fire siste mesterskapene (VM og EM) og tatt to sølvmedaljer.

Gruppene:

A: Kroatia, Hviterussland, Montenegro og Serbia

B: Tsjekkia, Nord-Makedonia, Østerrike og Ukraina

C: Spania, Tyskland, Latvia og Nederland

D: Frankrike, Norge, Portugal og Bosnia-Hercegovina

E: Danmark, Ungarn, Island og Russland

F: Sverige, Slovenia, Sveits og Polen.