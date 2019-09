Gjert Ingebrigtsen om kultfigurstatusen: – Det er viktig at det leveres noe ekte

– Det er ikke noe som vi merker noe særlig til. Vi holder på med det som vi alltid har gjort. Vi går på jobb om morgenen og er med og drifter en familie med de vanlige utfordringene som vanlige folk har. Vi anser oss ikke for å være kultfigurer eller noe annet. Det er noe vi merker når vi er ut på banen, sa Gjert Ingebrigtsen da NTB møtte ham og sønnene under høydesamlingen i St. Moritz i august.

VM i friidrett i Doha er bare dager unna, og der blir det nok laget mye råmateriale til nye TV-sesonger med friidrettsfamilien fra Sandnes.

Gjennom to sesonger og flere episoder er vi blitt kjent med familien gjennom andre bilder enn det som vanligvis serveres. I midten av oktober kommer sesong tre. Sesong fire kommer neste høst.

Glad

Gjert Ingebrigtsen er glad for at folk ser fram til å programmene om ham selv og resten av familien.

– Vi har fått kontakt med mange folk i forbindelse med denne serien. Det er fordi at det for en sjelden gang leveres noe ekte på TV. Folk ser at det er ekte, og da slipper man unna med en litt tøff dialog og at det er høyt under taket. Det vil vi fortsette med. Vi skal fortsette å levere god TV.

Jakob Ingebrigtsen er den yngste av løperbrødrene. Han ser ikke på seg selv som en TV-stjerne.

– Dette er en måte for å vise fram litt mer bakgrunn for ting. Det er fint for folk å se at vi tar jobben vår systematisk. Du må jobbe hardt og ofre mye. Jeg har lagt ned mye arbeid fra jeg var veldig liten og har mistet mye barndom- og ungdomstid. Det er ting jeg ikke får tilbake. Det er mer enn som så, sa Jakob til NTB.

Lise Åserud / NTB scanpix.

Piss

Han skulle gjerne ha sett at TV-programmene hadde handlet mer om det sportslige.

– Serien er blitt familie- og dramavennlig og med en del annet piss som jeg ikke bryr meg så mye om. Jeg skulle ønske at det var mer sportslig rettet, men det hjelper ikke hva man liker og ikke liker. Du er innforstått med hva som skal til. Noen ganger må man ha en slik serie for å vise til folk hva som skjer. Ikke for å belære dem, men for å vise folk hva som skal til for å ha det så gøy i konkurranser som vi har det.

– Er det derfor det slår så godt an? At det ikke er noe skuespill?

– Ja. Det tror jeg. Det er mange som lever seg inn i det og synes det er morsomt, men dette er faktisk livet vårt. Vi har holdt et par foredrag om dette, og da står folk og ler over hvordan vi har det fordi de tror det er skuespill. Men altså. Dette er realiteten. Gjert er slik som han er. Det er slik vi lever. Vi er en ekstremt spesiell familie med ekstreme meninger og ekstreme hobbyer. Dette er et rent faktum, fastslår Jakob med et smil om munnen.