Spansk storlag sikret seg norsk sykkelprofil

I en pressemelding sendt ut tirsdag bekrefter Movistar-ledelsen at Aalerud er klar for laget.

Det var TV 2 som først meldte om signeringen.

Vestby-jenta har syklet for Team Virtu Cycling de siste sesongene og har levert flere sterke resultater. Movistar-ledelsen skriver at man har latt seg imponere av både Aaleruds klatre- og tempoferdigheter.

– Katrine er en flott forsterkning og en syklist med mye utviklingspotensial med tanke på tøffe etapperitt, sier Sebastián Unzué, leder for Movistars kvinnelag.

– Til tross for hennes korte erfaring med å sykle på høyeste nivå, har hun allerede oppnådd sterke resultater, både i ritt på høyeste nivå og fjellavslutninger, tilføyer han.

Movistar opplyser at det jobbes kontinuerlig med å bygge et lag for framtiden, og at Aalerud anses for å være en spennende signering i så måte.