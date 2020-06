Kristian Oma blir ny sportssjef i Nent

Kristian Oma er ansatt som sportssjef i Nordic Entertainment Groups (Nent), som blant annet har Premier League-rettighetene fra 2022.

Kristian Oma er ny sportssjef i Nent-gruppens norske avdeling. Her fra hans dager som Eurosport-reporter, i intervju med daværende Odd-trener Dag-Eilev Fagermo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Nent er et svensk medieselskap som står bak Viasat og Viaplays TV-innhold i Norge. Selskapet har Premier League-rettighetene i seks år fra 2022, i tillegg til tysk Bundesliga og verdenscup i alpint og nordiske grener fra 2021.

Oma blir sportssjef i den norske avdelingen av selskapet, og vil tiltre senest 1. oktober, melder Kampanje. Han har tidligere vært sportsanker i Eurosport og reporter i TV 2-sporten.

– Jeg håper at jeg skal ha vært innom varianter av alt det jeg skal gjennom de neste årene gjennom jobbene og ansvaret jeg har hatt. Får man en sånn mulighet som dette, så skylder man seg selv å bare ta den, sier Oma.

– Vi har, og vil få flere av de mest ettertraktede rettighetene for norske seere som Premier League, håndballmesterskap, vintersport og tysk fotball, for å nevne noe. Jeg ser fram til å være en del av en fantastisk reise i sportens verden for Nent Group, sier han.

Nent-gruppens midlertidige sportssjef i Norge, Cecilia Gave, vil ifølge Kampanje fortsette i en ny rolle i selskapet.

